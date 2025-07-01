Помер легендарний футболіст Карпат Юрій Дубровний

У вівторок, 1 липня, футбольну спільноту України сколихнула сумна новина. Перестало битися серце легенди львівських Карпат Юрія Дубровного.

Колишньому українському футболісту та тренеру був 71 рік. Причина смерті наразі невідома, повідомляє 24 Канал із посиланням на Відділення НОК України у Львівській області.

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Чим був відомий Юрій Дубровний

Юрій Миронович народився у Стрию. У 1975 році він почав виступи за львівські Карпати, де й зробив собі ім'я у футболі.

Дубровний зіграв за "левів" 246 матчів, у яких забив 29 голів. Вболівальники запам’ятали його як універсального півзахисника, майстра стандартів і лідера на полі.

Він доходив з Карпатами до півфіналу Кубка СРСР-1979. Після семи років у львівському клубі виступав у Молдові та Німеччині, а завершив кар'єру в Газовику Комарно.

Після цього Юрій Дубровний працював тренером в Галичині, Львові, Газовику, Ниві, Раві, Карпатах Коломия та польському Спартакусі. З коломийським клубом у 2012 році ставав чемпіоном України серед аматорів.

Редакція 24 Каналу щиро співчуває рідним, друзям та близьким Юрія Дубровного. Вічна пам'ять видатній постаті в історії українського футболу...

Нагадаємо, що навесні перестало битися серце колишнього тренера Буковини Миколи Трубачова. Він пішов з життя у віці 67 років.