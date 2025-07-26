Українець Юрій Ковальчук здобув історичне "золото" на ЧЄ-2025 з сучасного п'ятиборства

У Мадриді триває чемпіонат Європи-2025 з сучасного п'ятиборства, який вперше проходить за новими правилами. Чемпіоном континенту в одиночних змаганнях став українець Юрій Ковальчук.

У цьому році вперше змагання з сучасного п'ятиборства на чемпіонаті Європи проходять за новими правилами. Замість конкуру в програму включили смугу перешкод, пише 24 Канал.

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Історична перемога України на Євро з сучасного п'ятиборства

У п'ятницю, 25 липня, у Мадриді відбувся фінал Євро-2025 з сучасного п'ятиборства в одиночних змаганнях чоловіків. У вирішальну стадію відібралися двоє українців – Юрій Ковальчук і Данило Сич, для якого це був дебют на континентальній першості.

У раунді фехтування Ковальчук набрав максимальні 250 очок. А у змаганнях з лазер-рану Юрій зумів вирвати заповітне "золото" першості.

Сумарно український чемпіон набрав 1588 балів та випередив угорця Колесара Міхалі на шість очок. Третім на подіум потрапив представник Франції Жан-Батист Мурсія. Данило Сич завершив змагання п'ятим.

ЧЄ-2025 з сучасного п'ятиборства. Одиночні змагання, чоловіки (фінал)

1. Юрій Ковальчук (Україна) – 1588 очок

2. Колесар Міхалі (Угорщина) – 1582

3. Жан-Батист Мурсія (Франція) – 1577

...

5. Данило Сич (Україна) – 1566

Зазначимо, що Україна вдруге поспіль стає чемпіоном Європи з сучасного п'ятиборства. У 2024 році "золото" здобув Олександр Товкай. Тоді змагання ще проходили за старою програмою з конкуром.

Усі українські чемпіони Європи з сучасного п'ятиборства

2008 рік. Вікторія Терещук (жіночі одиночні змагання)

2013 рік. Вікторія Терещук, Павло Тимощенко (мікст естафета)

2014 рік. Вікторія Терещук, Анастасія Спас (жіноча естафета)

2015 рік. Юрій Федечко, Дмитро Кірпулянський (чоловіча естафета)

2024 рік. Олександр Товкай (чоловічі одиночні змагання)

2025 рік. Юрій Ковальчук (чоловічі одиночні змагання)

Раніше ми розповідали, що українка Таїсія Онофрійчук виграла загальний залік особистого багатоборства Кубка світу, попри отриману травму.