Українець Юрій Ковальчук здобув історичне "золото" на ЧЄ-2025 з сучасного п'ятиборства
- Юрій Ковальчук здобув "золото" на ЧЄ-2025 з сучасного п'ятиборства за новими правилами, набравши 1588 балів.
- Україна вдруге поспіль стала чемпіоном Європи з сучасного п'ятиборства, після перемоги Олександра Товкая у 2024 році.
- Змагання вперше включали смугу перешкод замість конкуру.
У Мадриді триває чемпіонат Європи-2025 з сучасного п'ятиборства, який вперше проходить за новими правилами. Чемпіоном континенту в одиночних змаганнях став українець Юрій Ковальчук.
У цьому році вперше змагання з сучасного п'ятиборства на чемпіонаті Європи проходять за новими правилами. Замість конкуру в програму включили смугу перешкод, пише 24 Канал.
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Історична перемога України на Євро з сучасного п'ятиборства
У п'ятницю, 25 липня, у Мадриді відбувся фінал Євро-2025 з сучасного п'ятиборства в одиночних змаганнях чоловіків. У вирішальну стадію відібралися двоє українців – Юрій Ковальчук і Данило Сич, для якого це був дебют на континентальній першості.
У раунді фехтування Ковальчук набрав максимальні 250 очок. А у змаганнях з лазер-рану Юрій зумів вирвати заповітне "золото" першості.
Сумарно український чемпіон набрав 1588 балів та випередив угорця Колесара Міхалі на шість очок. Третім на подіум потрапив представник Франції Жан-Батист Мурсія. Данило Сич завершив змагання п'ятим.
ЧЄ-2025 з сучасного п'ятиборства. Одиночні змагання, чоловіки (фінал)
- 1. Юрій Ковальчук (Україна) – 1588 очок
- 2. Колесар Міхалі (Угорщина) – 1582
- 3. Жан-Батист Мурсія (Франція) – 1577
...
- 5. Данило Сич (Україна) – 1566
Зазначимо, що Україна вдруге поспіль стає чемпіоном Європи з сучасного п'ятиборства. У 2024 році "золото" здобув Олександр Товкай. Тоді змагання ще проходили за старою програмою з конкуром.
Усі українські чемпіони Європи з сучасного п'ятиборства
- 2008 рік. Вікторія Терещук (жіночі одиночні змагання)
- 2013 рік. Вікторія Терещук, Павло Тимощенко (мікст естафета)
- 2014 рік. Вікторія Терещук, Анастасія Спас (жіноча естафета)
- 2015 рік. Юрій Федечко, Дмитро Кірпулянський (чоловіча естафета)
- 2024 рік. Олександр Товкай (чоловічі одиночні змагання)
- 2025 рік. Юрій Ковальчук (чоловічі одиночні змагання)
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