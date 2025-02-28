Тренер Ворскли незадоволений результатом матчу проти Динамо: що фахівець сказав гравцям

У п'ятницю, 28 лютого, в межах 19-го туру УПЛ-2024/2025 відбувся матч між лідером чемпіонату Динамо та Ворсклою. Гра у Києві завершилась нічиєю з рахунком 1:1.

Головний тренер полтавців Юрій Максимов через дискваліфікацію не міг керувати командою з тренерського містка у матчі проти столичного клубу. Його заміняв помічник Микола Іщенко.

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Іщенко про гру з Динамо

Микола Іщенко оцінив гру Ворскли у матчі проти Динамо. Спеціаліст підкреслив, що грає не була ідеальною, зокрема, в обороні, пригадавши момент з пропущеним голом, повідомляє 24 канал із посиланням на УПЛ ТБ.

Іщенко заявив, що "біло-сині" дуже легко забили гол у ворота полтавців. Він також відзначив контроль м'яча та створені комбінації гравцями Ворскли та висловив надію, що у майбутньому вони зможуть забивати більше голів.

Спеціаліст розповів про емоції Юрія Максимова після гри з Динамо. Іщенко сказав, що головний тренер був незадоволений результатом, який був здобутий в Києві.

Юрій Максимов уже зайшов у роздягальню і сказав, що незадоволений, що не виграли у Динамо,

– сказав Іщенко.

Нагадаємо, що Ворскла у поточному сезоні посідає 13 сходинку у турнірній таблиці УПЛ, знаходячись поблизу зони вильоту. Полтавці мають у своєму активі 17 очок після 19 зіграних турів.