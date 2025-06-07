Зірка українського боксу здобуває другу яскраву перемогу на професійному ринзі

У суботу, 7 червня, у київському Палаці спорту наймолодший чемпіон світу з аматорського боксу в історії України здобув другу перемогу на профі-арені. Він розправився із непереможеним словаком Борисом Недбалом.

На вечорі боксу в київському Палаці спорту, організованому компанією Top Boxing Generation, Юрій Захарєєв впевнено провів свій другий бій у професійному боксі. Його суперником став небитий словак Борис Недбал, пише 24 канал.

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Феєрична перемога українця

Юрій Захарєєв тричі відправляв Бориса Недбала в нокдаун у другому, третьому та четвертому раундах.

Захарєв повністю контролював хід бою, демонструючи відмінну рухливість і вміло поєднуючи комбінаційний бокс. Недбал неодноразово опинявся в нокдауні, і вже після останнього падіння словак уже не міг продовжувати опір, і рефері зупинив поєдинок, зафіксувавши дострокову перемогу українця.

Переможний нокдаун Захарєєва: дивіться відео

"Це просто моя робота. Щиро дякую всім, хто прийшов підтримати мене – рідним, друзям і вболівальникам. Вдячний також своєму супернику і бажаю йому успіхів у подальшій кар'єрі", – прокоментував перемогу Захарєєв.

Нагадаємо, свій дебют у професійному боксі Юрій провів у грудні 2024 року, коли одноголосним рішенням суддів переміг досвідченого колумбійця Хуеля Хуліо, який свого часу претендував на титул чемпіона світу.