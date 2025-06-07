Зірка українського боксу здобуває другу яскраву перемогу на професійному ринзі
- Юрій Захарєєв здобув другу перемогу на професійному ринзі, перемігши Бориса Недбала в київському Палаці спорту.
- Захарєєв тричі відправив Недбала в нокдаун, що призвело до дострокової перемоги українця.
Захарєєв подякував своїм прихильникам за підтримку і висловив повагу супернику.
У суботу, 7 червня, у київському Палаці спорту наймолодший чемпіон світу з аматорського боксу в історії України здобув другу перемогу на профі-арені. Він розправився із непереможеним словаком Борисом Недбалом.
На вечорі боксу в київському Палаці спорту, організованому компанією Top Boxing Generation, Юрій Захарєєв впевнено провів свій другий бій у професійному боксі. Його суперником став небитий словак Борис Недбал, пише 24 канал.
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Феєрична перемога українця
Юрій Захарєєв тричі відправляв Бориса Недбала в нокдаун у другому, третьому та четвертому раундах.
Захарєв повністю контролював хід бою, демонструючи відмінну рухливість і вміло поєднуючи комбінаційний бокс. Недбал неодноразово опинявся в нокдауні, і вже після останнього падіння словак уже не міг продовжувати опір, і рефері зупинив поєдинок, зафіксувавши дострокову перемогу українця.
Переможний нокдаун Захарєєва: дивіться відео
"Це просто моя робота. Щиро дякую всім, хто прийшов підтримати мене – рідним, друзям і вболівальникам. Вдячний також своєму супернику і бажаю йому успіхів у подальшій кар'єрі", – прокоментував перемогу Захарєєв.
Нагадаємо, свій дебют у професійному боксі Юрій провів у грудні 2024 року, коли одноголосним рішенням суддів переміг досвідченого колумбійця Хуеля Хуліо, який свого часу претендував на титул чемпіона світу.