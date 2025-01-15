Вимагав 30 тисяч євро: турецький "кілер" та зірка Олімпіади Юсуф Дікеч зганьбився через інтерв'ю

Стрілець із Туреччини опинився в епіцентрі скандалу через відмову давати інтерв'ю французьким ЗМІ. Дікеч запросив чималі гроші за право поспілкуватися із ним.

Цього літа в столиці Франції Парижі відбулись 33-ті літні Олімпійські ігри. Організатори змагань розіграли 329 комплектів медалей у 32-х видах спорту.

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Унікальність Юсуфа Дікеча

Однією з головних зірок Ігор став турецький стрілець Юсуф Дікеч. Спортсмен в парі із Шеввалою Ілайдою Тархан взяв срібну медаль у стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів.

При цьому Юсуф викликав захват фанатів своєю невимушеною реакцією. Дікеч стріляв із рукою в кишені та без будь-якого спеціального спорядження та оптики. Схоже, що через такий успіх турок "спіймав зірочку".

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на L'Equipe, спортсмен запросив космічні гроші за інтерв'ю французькому виданню. ЗМІ хотіли поспілкуватися із Юсуфом про його життя.

Божевільні вимоги

Але під час зустрічі з його адвокатом Мехметом Алі Акгюлем почули, що вони мають сплатити близько одного мільйона турецьких лір. Ця сума є еквівалентом 30 тисяч євро.

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Крім цього, Дікеч висунув вимогу щодо заборони на спілкування на неспортивну тематику. Зокрема турок не хотів обговорювати свою роботу жандармом.

При цьому стрілець хотів вичитати та відредагувати інтерв'ю перед публікацією, а також отримати у свою приватну власність всі зроблені фото. У підсумку L'Equipe відмовився від інтерв'ю.

Раніше Дікеч вже спілкувався із виданням AFP, а у грудні завітав на ефір до beIN Sports Turkey. Адвокат же наголосив, що Юсуф не артист, а спортсмен, тому він не зацікавлений в інтерв'ю та готується до Олімпійських ігор-2028.