Подружжя Зінченків продає свій ресторан у Києві: відомо, за яку суму

Нещодавно ресторан подружжя Зінченків "INCH" оголосив про закриття. Про терміни повернення до роботи вказано не було.

Олександр та Влада Зінченки несподівано виставили на продаж свій ресторан INCH у Києві. Це сталося менш ніж через рік після його відкриття, пише 24 Канал з посиланням на Keys Real Estate.

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За скільки Зінченки продають ресторан?

Агентство нерухомості повідомило про продаж ресторану "INCH" у столиці, власником якого є футболіст Арсенала та збірної України Олександр Зінченко.

Ресторан, відкритий Зінченком і його дружиною у червні 2024 року, вже у липні 2025-го виставили на продаж. Об’єкт оцінено у 2,5 мільйона доларів. Причини такого рішення подружжя наразі не розголошуються.

Заклад знаходиться у самому центрі міста Київ, а саме на вулиці Жилянській.

Нагадаємо, що ресторан закрився на початку липня 2025 року. Вони повідомили про паузу, однак не відповіли, коли вона закінчиться.