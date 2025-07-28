Подружжя Зінченків продає свій ресторан у Києві: відомо, за яку суму
- Подружжя Зінченків виставило на продаж свій ресторан INCH у Києві за 2,5 мільйона доларів менш ніж через рік після його відкриття.
- Причини продажу наразі не розголошуються, ресторан закрився на початку липня 2025 року.
Нещодавно ресторан подружжя Зінченків "INCH" оголосив про закриття. Про терміни повернення до роботи вказано не було.
Олександр та Влада Зінченки несподівано виставили на продаж свій ресторан INCH у Києві. Це сталося менш ніж через рік після його відкриття, пише 24 Канал з посиланням на Keys Real Estate.
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За скільки Зінченки продають ресторан?
Агентство нерухомості повідомило про продаж ресторану "INCH" у столиці, власником якого є футболіст Арсенала та збірної України Олександр Зінченко.
Ресторан, відкритий Зінченком і його дружиною у червні 2024 року, вже у липні 2025-го виставили на продаж. Об’єкт оцінено у 2,5 мільйона доларів. Причини такого рішення подружжя наразі не розголошуються.
Заклад знаходиться у самому центрі міста Київ, а саме на вулиці Жилянській.
Нагадаємо, що ресторан закрився на початку липня 2025 року. Вони повідомили про паузу, однак не відповіли, коли вона закінчиться.