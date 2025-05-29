Екссуперник Усика назвав умову, за якої Дюбуа переможе українця

Колишній суперник Олександра Усика Тоні Белью вважає, що Даніель Дюбуа переможе українця за однієї умови. Він має знайти слабке місце.

Нещодавно офіційно затвердили дату реваншу Олександра Усика та Даніеля Дюбуа. Протистояння відбудеться 19 липня на лондонському "Вемблі".

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Який прогноз дав Тоні Беллью

Колишній суперник українського боксера вважає, що є лише одна умова, через яку "Динаміт" може перемогти, пише 24 канал з посиланням на Sky Sports.

Дюбуа має шанс перемогти, але я не думаю, що він переможе Усика. Я даю йому єдиний шанс – це шанс одного удару, який нокаутує. Але Усик вже знає всі слабкі та сильні сторони Дюбуа. Не бачу тут перемогу Даніеля,

– сказав Тоні Беллью.

Перший бій між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа відбувся в серпні 2023 року.

Тоді українець переміг британця нокаутом у дев'ятому раунді. Однак Дюбуа не визнає своєї поразки. У п'ятому раунді він пробив нижче поясу, й Усик довго приходив до тями, а удар британця визначили як "заборонений". Дюбуа не погоджується з думкою рефері та жадає реваншу.