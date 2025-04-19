Забарний видав крутий матч у складі Борнмута: команда українця продовжує боротьбу за єврокубки

"Вишні" не змогли переграти Крістал Пелас на виїзді, але показали якісну гру в обороні. Одним із героїв зустрічі став захисник збірної України Ілля Забарний.

В чемпіонаті Англії 2024-2025 цими вихідними тривають матчі 33 туру. В одній з ігор суботи Борнмут завітав у гості до Крістал Пелас, повідомляє 24 Канал.

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Забарний на висоті

Команда Іллі Забарного потужно почала цей сезон, але у березні-квітні здала позиції та видала шість матчів поспіль без перемог. Тим не менш, "вишні" залишаються у боротьбі за путівку в єврокубки.

Минулого туру наставник Борнмута вирішив вперше цього сезону залишити Забарного в запасі. Тепер же українець повернувся у старт та видав сильний матч проти Крістал Пелас.

Ілля зберіг свої ворота "на замку", здійснив два перехоплення, виграв 5 з семи дуелей та навіть створив один момент. Це вже сьомий кліншит Забарного у поточному сезоні АПЛ.

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За даними Whoscored, українець став другим найкращим гравцем матчу після партнера по захисту Діна Хейсена. Оцінка Іллі – 7,6. На жаль, нападу "вишень" не вдалось засмутити лондонців, тому гра завершилась нульовою нічиєю.

За п'ять турів до фінішу сезону Борнмут посідає восьму сходинку в АПЛ. Відстань від єврокубкової зони складає 5 очок, проте є ймовірність, що і восьме місце стане єврокубковим. У наступному турі "вишні" прийматимуть Манчестер Юнайтед.

Відеоогляд матчу Крістал Пелас – Борнмут