У суботу, 6 грудня, ПСЖ провів матч 15 туру чемпіонату Франції з футболу проти Ренна. Цю гру несподівано пропустив Ілля Забарний.

Офіційною причиною стала хвороба футболіста. Проте існує ймовірність, що насправді вона була зовсім іншою, повідомляє 24 Канал із посиланням на RMC Sport.

Чому не зіграв Забарний?

У цій грі вперше в сезоні за парижан зіграв російський воротар Матвій Сафонов. Він вийшов у стартовому складі через травму Люки Шавальє.

У французькому виданні припустили, що український захисник опинився поза заявкою безпосередньо через цю подію. Адже потенційна поява українця та росіянина на полі могла б спричинити серйозний резонанс.

Незрозуміло, чи є хвороба виправданням чи ні, це лише припущення. Можна сказати, якби Сафонов і Забарний грали разом, це викликало б скандал в Україні, особливо в контексті російських атак. Російська пропаганда використала б цю ситуацію. В Україні задоволені, що вони не грали разом,

– йдеться у повідомлені.

Зазначимо, що за два дні до матчу на відкритому тренуванні Ілля був присутній. Чи дійсно він захворів після цього наразі невідомо.

Цікаво, що на післяматчевій пресконференції в головного тренера ПСЖ Луїса Енріке запитали про цю ситуацію. Іспанський спеціаліст після цього зірвався на журналіста, заявивши, що немає жодних політичних підтекстів, а українець просто занедужав.

"Неймовірно! Кожен раз ти своїми питаннями створюєш проблему. Тут все просто: Забарний – хворий. Він – хворий, крапка", – цитує Енріке Foot Mercato.

До слова. Раніше з'являлася інформація, що ПСЖ може придбати ще одного росіянина. Французький клуб стежить за прогресом 20-річного півзахисника московського Локомотива.

