Трансфер Забарного у ПСЖ ускладнився: з'явились нові деталі щодо переходу українця

Трансфер Іллі Забарного з Борнмута у ПСЖ є однією з найголовніших тем цього літнього міжсезоння. У переході лідера збірної України у французький клуб з'явились нові деталі.

ПСЖ продовжує вести перемовини з Борнмутом. Перехід Іллі Забарного до парижан затримується через київське Динамо, де раніше грав українець, повідомляє 24 канал із посиланням на журналіста Абделла Булма.

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Як Динамо заважає трансферу Забарного?

Борнмут вимагає від ПСЖ 70 мільйонів євро за трансфер Іллі Забарного. Така сума за перехід українського захисника зумовлена тим, що "вишні" повинні заплатити 25 відсотків Динамо.

При переході Іллі Забарного з Динамо у Борнмут в угоді був прописаний спеціальний пункт. "Вишні" зобов'язані сплатити "біло-синім" відсоток з наступного продажу лідера збірної України.

До слова. Ілля Забарний перейшов з Динамо у Борнмут у січні 2023 року. Сума трансферу українського захисника становила 22,7 мільйона євро.

Нагадаємо, що у сезоні 2024/2025 Ілля Забарний провів 39 матчів за Борнмут в усіх турнірах. Український футболіст за цей час відзначився однією результативною передачею.

Раніше повідомляли про те, що англійський гранд хоче підписати Георгія Судакова у це літнє трансферне вікно. Перемовини між клубами очікуються складними, адже Шахтар хоче заробити на переході українського півзахисника.