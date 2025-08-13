Ілля Забарний 12 серпня перейшов у ПСЖ, підписавши п'ятирічний контракт з французьким клубом. Парижани за однією з умов трансферу українського футболіста повинні позбутись Матвія Сафонова.

ПСЖ займається пошуком нової команди для російського голкіпера. Євген Левченко висловився щодо долі Сафонова у французькому клубі, повідомляє 24 канал із посиланням на "Трибуну".

Що сказав Левченко про Сафонова?

Ілля Забарний приєднався до ПСЖ та навіть вже провів перше тренування з новою командою. Очікувалось, що Матвій Сафонов покине французький клуб ще до приходу лідера збірної України.

Проте воротар збірної Росії досі залишається у ПСЖ попри усі домоволеності, а також вирушив в італійський Удіне на Суперкубок УЄФА проти Тоттенхема. Левченко розповів, що має робити Сафонов після трансферу Забарного.

Колишній гравець збірної України заявив, що не знає, які були домовленості. На його думку, Матвій Сафонов повинен якомога швидше покинути французький клуб.

Якщо Сафонов публічно висловиться проти війни, проти того, що робить Росія в Україні – для мене це норм. Якщо він буде мовчати, бути "ждуном" і нічого про це не казати – якомога швидше цей гравець має залишити ПСЖ,

– сказав Левченко.

Зазначимо, що ПСЖ вже пропонував Матвія Сафонова Галатасараю. Проте гранд турецького футболу не поспішає підписувати російського голкіпера.

Раніше повідомляли, як росіяни відреагували на трансфер Іллі Забарного у ПСЖ. У ворожій країні влаштували істерику через прихід лідера збірної України.