Илья Забарный 12 августа перешел в ПСЖ, подписав пятилетний контракт с французским клубом. Парижане по одному из условий трансфера украинского футболиста должны избавиться от Матвея Сафонова.

ПСЖ занимается поиском новой команды для российского голкипера. Евгений Левченко высказался о судьбе Сафонова во французском клубе, сообщает 24 канал со ссылкой на "Трибуну".

Читайте также Известны планы российского вратаря ПСЖ после трансфера Забарного

Что сказал Левченко о Сафонове?

Илья Забарный присоединился к ПСЖ и даже уже провел первую тренировку с новой командой. Ожидалось, что Матвей Сафонов покинет французский клуб еще до прихода лидера сборной Украины.

Однако вратарь сборной России до сих пор остается в ПСЖ несмотря на все домоволености, а также отправился в итальянский Удине на Суперкубок УЕФА против Тоттенхэма. Левченко рассказал, что должен делать Сафонов после трансфера Забарного.

Бывший игрок сборной Украины заявил, что не знает, какие были договоренности. По его мнению, Матвей Сафонов должен как можно скорее покинуть французский клуб.

Если Сафонов публично выскажется против войны, против того, что делает Россия в Украине – для меня это норм. Если он будет молчать, быть "ждуном" и ничего об этом не говорить – как можно скорее этот игрок должен покинуть ПСЖ,

– сказал Левченко.

Отметим, что ПСЖ уже предлагал Матвея Сафонова Галатасараю. Однако гранд турецкого футбола не спешит подписывать российского голкипера.

Ранее сообщали, как россияне отреагировали на трансфер Ильи Забарного во вражеской стране устроили истерику из-за прихода лидера сборной Украины.