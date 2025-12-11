Українець Забарний вперше зіграв разом з капітаном збірної Росії за ПСЖ в Лізі чемпіонів

В Лізі чемпіонів відбулись матчі 6 туру основного етапу сезону 2025 – 2026. На середу був винесений матч за участі чинного переможця турніру ПСЖ.

Команда Луїса Енріке грала на виїзді проти іспанського Атлетіка. Французи підійшли до зустрічі в Більбао із певними кадровими втратами, повідомляє 24 Канал.

До теми ПСЖ порадив гравцю збірної України Забарному триматися подалі від росіянина Сафонова

Як Забарний та Сафонов зіграли разом?

ПСЖ не могли допомогти лідери команди Дембеле та Хакімі, але головною проблемою ПСЖ була травма основного воротаря. Люка Шевальє отримав пошкодження у грі з Монако в чемпіонаті.

Через це він вже пропустив зустріч із Ренном (5:0), де його підмінив другий кіпер Матвій Сафонов. Так само і на Лігу чемпіонів Луїс Енріке поставив росіянина в основу.

Через це було чимало сумнівів, що за ПСЖ зіграє Ілля Забарний. Матч проти Ренна українець пропустив через хворобу, але на бій проти Атлетіка вже потрапив у заявку.

Зрештою тренер випустив в основі Маркіньоса та Пачо, тоді як Ілля залишився в запасі. Ймовірно, Забарний та Сафонов надалі б не грали разом, якби не форс-мажор.

Перед перервою травми зазнав Маркіньос, тож Луїс Енріке мав його замінити на іншого центрбека. Таким чином, Забарний вийшов на другий тайм та вперше зіграв разом із росіянином.

Атлетік не зміг створити напругу біля воріт ПСЖ, тому і українець з росіянином не мав багато роботи. Тим не менш, футболісти часто спілкувались між собою та пасували один одному м'яч.

Але це недивно з огляду на їх позиції на полі. Зрештою парижани не пропустили, але й не змогли пробити оборону Атлетіка, тому табло зафіксувало фінальний рахунок 0:0.

Що відомо про відносини Сафонова та Забарного?