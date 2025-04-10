Трагедія на Кубку Перу: 21-річний футболіст помер після зіткнення головою з воротарем

Моторошний інцидент трапився під час матчу Кубка Перу-2025. Молодий футболіст Елар Гонсалес Альтамірано помер від отриманої у поєдинку важкої черепно-мозкової травми.

21-річний перуанський футболіст Елар Гонсалес Альтамірано виступав за команду Реал Титан. У Кубку Перу його команда зустрічалася з Дефенсор Нуева Кахамарка, пише 24 Канал з посиланням на Infobae.

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Футболіст помер від розриву артерії

На 70-й хвилині зустрічі Альтамірано намагався забити гол, але зіткнувся з голкіпером. Внаслідок удару молодий футболіст впав на газон та знепритомнів.

Товариші по команді одразу покликали медичний персонал. Футболіста терміново відвезли до лікарні міста Мойобамба. На жаль, попри медичну допомогу, через два дні Альтамірано помер.

Відео зіткнення перуанського футболіста

Брат померлого футболіста повідомив причину смерті. За його словами, Альтамірано помер від розриву артерії головного мозку, який стався через сильний удар під час зіткнення.

"Із самого раннього віку він мріяв стати великим футболістом. Він завжди говорив, що повинен досягти великих цілей, він хотів стати професіоналом. Гірко втрачати сина, але я знаю, що він на небесах і сяятиме для нас звідти. Команда продовжить грати в пам’ять про нього", – розповів вбитий горем батько футболіста.

Федерація футболу Перу висловила співчуття рідним та близьким померлого гравця. Похорон Хелара Гонсалеса Альтамірано відбудеться у п'ятницю, 11 квітня.