У боях на Куп'янському напрямку загинув колишній український хокеїст Олександр Пойда

Спортивна спільнота України зазнала важкої втрати. У боях з російськими окупантами віддав своє життя за незалежність Батьківщини колишній хокеїст і дитячий тренер Олександр Пойда.

Колишній хокеїст херсонського Дніпра Олександр Пойда поліг на Куп'янському напрямку. Захиснику України було 52 роки, пише 24 Канал з посиланням на Федерацію хокею України.

Що відомо про ексхокеїста та тренера Олександра Пойду?

"Федерація хокею України висловлює співчуття рідним, близьким та вихованцям Олександра Миколайовича. Дякуємо за Чин", – йдеться у повідомленні Федерації.

Олександр Пойда народився у Кам'янському, що на Дніпропетровщині. З 2001 по 2010 рік виступав за хокейний клуб Дніпро Херсон в рамках чемпіонату України з хокею.

Після завершення ігрової кар'єри працював дитячим тренером. Олександр тренував юнацькі та дитячі команди криворізького Кривбасу та херсонського Дніпра. Його вихованці 2005 року народження у складі Кривбасу стали бронзовими призерами чемпіонату України у сезоні-2018/19.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого захисника України. Вічна пам'ять Олександру Пойді.

Раніше повідомлялося про загибель на Донеччині футболіста з Івано-Франківщини Михайла Кавацюка. Він воював на фронті з перших днів війни.