Врятував не один десяток бійців: на війні загинув альпініст Володимир Василишин

Важку втрату понесла спортивна спільнота України. У боях з російськими окупантами віддав життя за Батьківщину альпініст та парамедик Володимир Василишин.

У понеділок, 5 січня, на Запорізькому напрямку у боях з окупантами загинув Володимир Василишин. Напередодні він зареєструвався для участі в Чемпіонаті України зі скі-альпінізму, повідомляє 24 Канал з посиланням на Федерацію альпінізму та скелелазіння України.

Читайте також Чемпіони світу та рекордсмени: кого втратив український спорт через війну з Росією у 2025 році

Що відомо про воїна-альпініста Володимира Василишина?

За інформацією Суспільне Івано-Франківськ, Володимир Василишин народився 8 грудня 1992 року в Яремчі. У мирний час був альпіністом, рятувальником, гідом і скайранером.

Василишин у своєму спортивному доробку мав успішні сходження на Казбек (5033 метри), Монблан (4810 метра) та Маттерхорн (4478 метра). Він був кандидатом у майстри спорту зі спортивного туризму.

До лав ЗСУ Володимир мобілізувався на початку повномасштабної війни. Служив санітарним інструктором у 241 окремій бригаді Сил територіальної оборони та мав звання сержанта.

Його побратим Тарас Поздній розповів про свого друга.

Він постійно удосконалював свої знання і постійно хотів діяти. Навіть коли його частина була на відведенні, шукав варіанти як бути корисним ближче до фронту та рятувати побратимів. І з колективом він вивіз та врятував не один десяток бійців,

– сказав друг загиблого альпініста.

Під час відпустки Володимир планував взяти участь у чемпіонаті України зі скі-альпінізму, який мав стати дебютним для спортсмена-воїна. Навіть поблизу фронту він підтримував форму та готувався до змагань.

Вдома у Володимира Василишина залишилися батько й дружина.

Скільки українських спортсменів загинуло на війні?