Рішення ухвалене: чи залишиться президент Барселони на посту

Президент Барселони Жоану Лапорті мали винести вотум недовіри. Однак функціонер залишиться на своїй посаді.

У вівторок, 7 січня, десять опозиційних об’єднань повинні були розпочати процедуру винесення вотуму недовіри Жоану Лапорті. Однак плани зірвались, пише 24 канал з посиланням на Diario Sport.

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Лапорта лишається на посаді

Жорді Фарре та Марк Корнет не з’явилися до офісу футбольного клубу перед засіданням. Повідомляється, що перший ще не визначився з остаточним рішенням, а другий зазнав тиску з боку президента Барселони.

Також від голосування утримався Жозеп Бартомеу, який був ініціатором засідання.

Інші учасники проголосували проти, оскільки вважають, що зняття Лапорти понесе за собою катастрофічні наслідки для команди, яка і так наразі у скрутному становищі.

Нагадаємо, що питання відставки Жоана Лапорти порушили після ситуації з реєстрацією Дані Ольмо.