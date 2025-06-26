Реал розгромив Зальцбург і вийшов у плей-оф КЧС-2025

У п'ятницю, 27 червня, відбувся матч 3-го туру групи H Клубного чемпіонату світу 2025 року. В ньому Зальцбург зіграв проти Реала.

На Клубному чемпіонаті світу-2025 завершилась групова стадія. У вирішальній битві групи Н зійшлись мадридський Реал і австрійський Зальцбург, повідомляє 24 Канал.

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"Вершкові" проти "биків"

Реал безсумнівно був фаворитом перед матчем, що одразу було видно після того, як пролунав свисток про початок матчу. Зальцбург мав наміри дати бій "Королівському клубу".

"Вершкових" та "биків" влаштовувала нічия задля виходу у наступну стадію турніру. Проте іспанський клуб все-таки виявився сильнішим, на класі здолавши суперників з Австрії.

Зальцбург – Реал 0:3

Голи: Вінісіус Жуніор, 40, Вальверде 45+3, Гарсія, 84

Реал розпочав матч проти Зальцбурга активно, створюючи небезпечні моменти, аби забити швидкий м'яч.

"Бики" змогли відбитись від навали суперника та показали зуби у відповідь, але все одно обидві команди довго не змогли відзначитись голом.

Рахунок було відкрито аж на 40-й хвилині протистояння. Голом відзначився Вінісіус Жуніор, який вибіг майже віч-на-віч з голкіпером – 1:0.

На цьому Реал не зупинився та майже одразу забив другий гол. Цього разу забитий м'яч на свій рахунок записав Федеріко Вальверде, який отримав чудовий пас від Вінісуса у карному майданчику суперника – 2:0.

У другому таймі команди також створювали небезпечні моменти. Проте єдиний гол було забито на 84-й хвилині матчу зусиллями молодого таланта "вершкових" Гонсало Гарсії – 3:0.

Відеоогляд матчу Зальцбург – Реал:

У підсумку Реал набрав 7 очок у своїй групі та здобув путівку у плей-оф Клубного чемпіонату світу 2025. "Вершкові" в 1/8 фіналу турніру зіграють проти Ювентуса – 1 липня.