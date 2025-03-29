Лунін заробляє у сім разів менше за Мбаппе: яка зарплата українця в Реалі
- Андрій Лунін отримує 4,5 мільйона євро на рік у Реалі, що значно менше від зарплат топ-гравців клубу, таких як Кіліан Мбаппе (31,25 мільйона євро) та Давід Алаба (22,5 мільйона євро).
- Менше, ніж Лунін, у Реалі заробляють лише кілька гравців, включаючи Ендріка (4,1 мільйона), Хесуса Вальєхо (1,8 мільйона) та Рауля Асенсіо (840 тисяч євро).
Мадридський Реал є одним з найбагатших та найуспішніших клубів планети. Футбольні зірки мріють стати частиною "королівського клубу".
Українському голкіперу Андрію Луніну пощастило потрапити до найтитулованішого клубу світу. Проте він там отримує одну з найнижчих зарплат, пише 24 Канал з посиланням на Football Transfers.
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Скільки заробляє Лунін у Реалі
За даними джерела, 26-річний голкіпер отримує 4,5 мільйона євро на рік. Це майже у сім разів менше, ніж у Кіліана Мбаппе – найбільш високооплачуваного футболіста "вершкових". Французький форвард заробляє 31,25 мільйона євро.
На другому рядку рейтингу Давід Алаба. Австрійський захисник отримує на картку 22,5 мільйона євро. Джут Беллінгем та Вінісіус Жуніор у Реалі заробляють по 21 мільйону євро на рік.
До речі, конкурент Андрія Луніна Тібо Куртуа має зарплату у 15 мільйонів євро. Зазначимо, що загалом 15 футболістів "Галактікос" заробляють понад 10 мільйонів.
Менше за Луніна у Реалі отримують бразилець Ендрік (4,1 мільйона), іспанський захисник Хесус Вальєхо (1,8 мільйона) та 22-річний Рауль Асенсіо (840 тисяч).
Зарплати футболістів Реала / скриншот з сайту Football Transfers
Нагадаємо, що Андрій Лунін став гравцем Реала влітку 2018 року. З того часу він зіграв за "королівський клуб" 58 матчів, у яких пропустив 64 м'ячі. У 20 поєдинках українець зберіг ворота "сухими". За даними Transfermarkt, вартість запасного голкіпера "бланкос" становить 20 мільйонів євро.
До речі, влітку Андрій Лунін може змінити клубну прописку. У підписанні голкіпера збірної України зацікавлені Мілан та Манчестер Юнайтед.