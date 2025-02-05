Ось заради чого вони поїхали з України: стала відома зарплата екслідерів Шахтаря в Туреччині

Олександр Зубков та Данило Сікан стали гравцями Трабзонспора та вже встигли дебютувати за команду. Тим часом ЗМІ розсекретили деталі їх контракту з турками.

Взимку донецький Шахтар продав двох ключових гравців основи. Турецький Трабзонспор підписав Олександра Зубкова та Данила Сікана, які мають досвід гри за збірну України.

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Деталі контрактів

Тим часом як повідомляє 24 Канал з посиланням на Kamuyu Aydınlatma Platformu, стали відомі фінансові деталі трансферу українців до Туреччини. Трабзонспор вніс деталі угоди із Шахтарем в спеціальну електронну систему, яка працює на фондовій біржі Borsa Istanbul.

Згідно з нею, Трабзонспор заплатив українському клубу по 6 мільйонів євро за кожного із гравців. Ця сума буде виплачена 5-6 траншами. Крім того, опубліковані і зарплати Зубкова та Сікана.

Обидва підписали угоди на 4,5 роки. Дохід Олександра становитиме 1,45 мільйона євро на сезон, тоді як зарплата Данила – 1 мільйон євро на рік. При цьому Трабзонспор сплатив ще й агентські комісії у розмірі по 5% від їх сумарної зарплати за контрактами.

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Нагадаємо, що Трабзонспор посідає 11 місце в чемпіонаті Туреччини, але має матч в запасі. Зубков та Сікан вже встигли дебютувати за нову команду. Олександр має лише одну гру в активі, тоді як Данило – два матчі та один асист.