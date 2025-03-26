Екстренери Шахтаря отримують одні з найбільших зарплат у французькій Лізі 1

Французька Ліга 1 входить у п'ятірку найсильніших чемпіонатів світу. У престижному турнірі працюють два екстренери донецького Шахтаря.

Колишні тренери донецького Шахтаря Паулу Фонсека та Роберта Де Дзербі потрапили у трійку найбільш високооплачуваних наставників чемпіонату Франції. Пальму першості у рейтингу утримує тренер ПСЖ Луїс Енріке, пише 24 Канал з посиланням на L'Équipe.

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Скільки заробляють у Франції Фонсека та Де Дзербі

Іспанський фахівець заробляє щомісяця 1 мільйон євро. На другій сходинці тренер Марселя Роберто Де Дзербі. Екснаставник Шахтаря отримує 550 тисяч євро на місяць, або 6,6 мільйона на рік до сплати податків.

На третьому місці тренер Ліона Паулу Фонсека. Португалець заробляє 320 тисяч євро на місяць. Це становить 3,84 мільйона на рік.

Зазначимо, що у донецькому Шахтарі, за інформацією ЗМІ, відомі фахівці заробляли по 4 мільйони євро на рік. І якщо Де Дзербі покращив свої фінансові умови, то Фонсека дещо поступився у своїх вимогах.

У чемпіонаті Франції після 26-ти турів лідирує Парі Сен-Жермен з 68 очками. На другій сходинці Марсель, який очолює Де Дзербі. Підопічні італійця відстають від парижан на 19 балів.

Ліон у 26 турах набрав 45 очок та займає п'яте місце. До слова, Паулу Фонсека очолив команду наприкінці січня 2025 року. Португалець провів лише п'ять матчів та отримав дев'ятимісячну дискваліфікацію через конфлікт з арбітром.