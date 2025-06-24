Мессі попереду футбольних мільйонерів: скільки заробляють зірковий аргентинець та українці в МЛС
- Ліонель Мессі очолює рейтинг найвисокооплачуваніших гравців МЛС з річним доходом майже 20,5 мільйонів доларів.
- Заробітки українських гравців у МЛС значно нижчі, зокрема, Євген Чеберко отримує 658 тисяч доларів на рік.
Американській футбольній лізі МЛС вдалося зібрати ціле сузір'я зірок світового футболу. Поважний вік не заважає ветеранам заробляти чималі гроші.
Асоціація футболістів ліги МЛС оприлюднила заробітні плати футболістів, що виступають в елітному дивізіоні. У перелік потрапили гравці, які мають чинні контракти на 23 травня 2025 року, пише 24 Канал з посиланням на сайт організації.
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Яка зарплата у Мессі та українців в МЛС
В оприлюднених даних вказана базова заплата футболістів у клубі, а також бонуси, які передбачені за контрактом.
Очолює рейтинг головна зірка МЛС – Ліонель Мессі. Аргентинський нападник Інтер Маямі отримує в рік майже 20,5 мільйонів доларів. Ця сума включає базову зарплату 38-річного футболіста – 12 мільйонів доларів.
На другому місці у списку найбільш високооплачуваних гравців знаходиться італієць Лоренцо Інсіньє. 34-річний вінгер Торонто отримує на рік 15,4 мільйона доларів (базова зарплата – 7,5 мільйонів).
Трійку замикає одноклубник Ліонеля Мессі по Інтер Маямі Серхіо Бускетс. Іспанець отримує на картку 8,8 мільйона доларів. Цікаво, що річний дохід півзахисника переважно складається з базової зарплати – 8,5 мільйона.
Серед інших зірок футболу: Хорді Альба (Інтер Маямі) – 6 мільйонів, Луїс Суарес (Інтер Маямі) – 1,5 мільйона.
Топ-10 найбільш високооплачуваних гравців МЛС
Щодо представників України в МЛС, то їхні доходи скромніші:
- Євген Чеберко (Коламбус Крю) – 658 тисяч доларів, з них 610 тисяч базова зарплата
- Артем Смоляков (Лос-Анджелес) – 613 тисяч доларів, 550 тисяч – зарплата
- Геннадій Синчук (Монреаль) – 606 тисяч доларів, 600 тисяч – зарплата
- Олександр Сваток (Остін) – 505 тисяч доларів, 500 тисяч – зарплата
Для порівняння, найнижча зарплата футболіста в МЛС становить 80 тисяч на рік.
Раніше ми розповідали, скільки заробляють футболісти київського Динамо. Лідерами у зарплатному списку є півзахисники "біло-синіх" Микола Шапаренко та Володимир Бражко.