Останнім часом чимало українських футболістів перебрались у топові ліги. У кожного з них значно збільшився оклад, адже клуби з п'ятірки найкращих чемпіонатів Європи мають високий рівень зарплат відповідно своєму статусу.

Найбільші оклади, звісно, отримують гравці, що виступають у найбагатшому чемпіонаті у світі – Англійській Прем'єр-лізі. 24 канал розповідає, який український футболіст заробляє найбільше.

Анатолій Трубін

Анатолій Трубін / Фото Getty Images

Анатолій Трубін виступає у за португальську Бенфіку. Місцевий чемпіонат не такий популярний, як АПЛ, а клуби мають менші заробітки. Проте "орли", які постійно виступають в єврокубках платять хороші кошти українському голкіперу.

Трубін отримує одну з найбільших зарплат у складі "орлів". За наявною інформацією, оклад українського воротаря становить 3,8 мільйона євро.

Андрій Лунін

Андрій Лунін / Фото Getty Images

Андрій Лунін захищає ворота Реала, який є грандом світового та європейського футболу, що може дозволити собі виплачувати гідну зарплату своїм гравцям. У 2024 році український голкіпер продовжив контракт з клубом до 2030 року.

Разом з тим збільшився оклад Андрія Луніна, який він отримує у "Королівському клубі". Зарплата українського футболіста на рік становить 4,5 мільйона євро.

Артем Довбик

Артем Довбик / Фото Getty Images

Артем Довбик минулого літа приєднався до Роми, попри інтерес інших більш топових клубів, які хотіли українського форварда. Зокрема, мадридський Атлетіко, який майже здійснив трансфер.

У римському клубі Артем Довбик отримує хороші кошти за свою роботу. Заробітна плата українського нападника становить 5,5 мільйонів євро на рік.

Ілля Забарний

Ілля Забарний / Фото Getty Images

Один з найгучніших трансферів цього літа Ілля Забарний отримав хороший оклад після переходу у ПСЖ. Цього було варто очікувати від одного з найбагатших клубів світу, який заплатив понад 60 мільйонів за українського захисника.

Ілля Забарний отримує у майже у тричі більше, ніж у Борнмуті. Заробітна плата українського оборонця у паризькому клубі.становить 8,2 мільйона євро на рік/

Олександр Зінченко

Олександр Зінченко / Фото Getty Images

Найбільше серед українських футболістів заробляє Олександр Зінченко, який грає за лондонський Арсенал. "Каноніри" не пожалкували коштів для представника вітчизняного спорту.

Зінченко перейшов в Арсенал у 2022 році з Манчестер Сіті. За трансфер українця лондонський клуб заплатив 35 мільйонів євро, а заробітна плата Олександра становить 9,1 мільйона євро на рік.

До слова. Зарплати Олександра Зінченка в Арсеналі вистачить на декілька елітних апартаментів у Лондоні. Ціна за одну квартиру у середньому складає 2 мільйони євро.

Раніше ми розповідали, чим володіє Олександр Шовковський, який є головним тренером київського Динамо. Легенда українського футболу має нерухомість, машини та мотоцикли.