Вистачить на елітну нерухомість у Лондоні: який український футболіст заробляє найбільше
- Артем Довбик заробляє 5,5 мільйона євро на рік в Ромі, а Андрій Лунін має річний оклад у 4,5 мільйона євро в Реалі.
- Анатолій Трубін отримує одну з найбільших зарплат у Бенфіці, становлячи 3,8 мільйона євро на рік.
Останнім часом чимало українських футболістів перебрались у топові ліги. У кожного з них значно збільшився оклад, адже клуби з п'ятірки найкращих чемпіонатів Європи мають високий рівень зарплат відповідно своєму статусу.
Найбільші оклади, звісно, отримують гравці, що виступають у найбагатшому чемпіонаті у світі – Англійській Прем'єр-лізі. 24 канал розповідає, який український футболіст заробляє найбільше.
Анатолій Трубін
Анатолій Трубін виступає у за португальську Бенфіку. Місцевий чемпіонат не такий популярний, як АПЛ, а клуби мають менші заробітки. Проте "орли", які постійно виступають в єврокубках платять хороші кошти українському голкіперу.
Трубін отримує одну з найбільших зарплат у складі "орлів". За наявною інформацією, оклад українського воротаря становить 3,8 мільйона євро.
Андрій Лунін
Андрій Лунін захищає ворота Реала, який є грандом світового та європейського футболу, що може дозволити собі виплачувати гідну зарплату своїм гравцям. У 2024 році український голкіпер продовжив контракт з клубом до 2030 року.
Разом з тим збільшився оклад Андрія Луніна, який він отримує у "Королівському клубі". Зарплата українського футболіста на рік становить 4,5 мільйона євро.
Артем Довбик
Артем Довбик минулого літа приєднався до Роми, попри інтерес інших більш топових клубів, які хотіли українського форварда. Зокрема, мадридський Атлетіко, який майже здійснив трансфер.
У римському клубі Артем Довбик отримує хороші кошти за свою роботу. Заробітна плата українського нападника становить 5,5 мільйонів євро на рік.
Ілля Забарний
Один з найгучніших трансферів цього літа Ілля Забарний отримав хороший оклад після переходу у ПСЖ. Цього було варто очікувати від одного з найбагатших клубів світу, який заплатив понад 60 мільйонів за українського захисника.
Ілля Забарний отримує у майже у тричі більше, ніж у Борнмуті. Заробітна плата українського оборонця у паризькому клубі.становить 8,2 мільйона євро на рік/
Олександр Зінченко
Найбільше серед українських футболістів заробляє Олександр Зінченко, який грає за лондонський Арсенал. "Каноніри" не пожалкували коштів для представника вітчизняного спорту.
Зінченко перейшов в Арсенал у 2022 році з Манчестер Сіті. За трансфер українця лондонський клуб заплатив 35 мільйонів євро, а заробітна плата Олександра становить 9,1 мільйона євро на рік.
До слова. Зарплати Олександра Зінченка в Арсеналі вистачить на декілька елітних апартаментів у Лондоні. Ціна за одну квартиру у середньому складає 2 мільйони євро.
Раніше ми розповідали, чим володіє Олександр Шовковський, який є головним тренером київського Динамо. Легенда українського футболу має нерухомість, машини та мотоцикли.