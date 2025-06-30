Ексгравець Роми відповів, чи заслуговує Довбик на довіру в команді

Колишній захисник Роми Венсан Кандела висловив свою думку про Артема Довбика. Він відповів, чи варто довіряти українцю і лишати його в команді, пише 24 канал з посиланням на Solo la Roma.

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Що сказав Кандела про Довбика

Футболіст назвав потенційні трансфери Роми, зазначивши, що потрібні три серйозні посилення, а саме захисник, якого можна поставити поруч із Манчіні та Н'Дікою, півзахисник і нападник для гри разом із Довбиком.

Чи заслуговує Довбик на довіру? Безумовно. Усі великі форварди проводили непростий перший сезон. У нього є майстерність, швидкість і бажання забивати,

– сказав Венсан Кандела.

Довідка. В сезоні-2024/2025 Артем Довбик провів 45 матчів на клубному рівні, у яких забив 17 голів та віддав 4 результативні передачі.

Нагадаємо, що послугами українського футболіста раніше цікавився Реал Бетіс.