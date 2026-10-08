Прогнали з власними футболками: як Аргентина зневажила суперника після прощального матчу Мессі

Тренер Беніну Гернот Рор розповів про неприємний епізод після матчу з Аргентиною. За словами наставника, його футболістам відмовили в обміні футболками, а до Мессі їх не пустила охорона.

Товариська зустріч завершилася перемогою аргентинців з рахунком 3:0, однак результат відійшов на другий план через ситуацію після фінального свистка. Команда Беніну сподівалася отримати пам'ятні сувеніри від зіркових суперників, але її спроби виявилися безуспішними, пише RMC Sport.

Тренер Беніну розповів про відмову аргентинців

Головний тренер збірної Беніну Гернот Рор заявив, що його футболісти не змогли обмінятися футболками з гравцями Аргентини. За його словами, представників африканської команди навіть не пропустили до коридору, де перебували суперники.

Єдиний неприємний момент – аргентинці нічого не дали нашим гравцям. Навіть немає фотографії з Мессі, – розповів Рор.

Наставник пояснив, що футболісти Беніну заздалегідь принесли власні футболки, сподіваючись обмінятися ними з чемпіонами світу. Однак домовитися про це не вдалося, а охорона не дозволяла команді пройти далі.

Водночас самому Рору все ж вдалося отримати пам’ятний автограф. Він передав Ліонелю Скалоні футболку збірної Аргентини зразка 2018 року, яку Мессі раніше підписав для нього після матчу з Нігерією на чемпіонаті світу.

Скалоні попросив капітана аргентинців знову поставити підпис на футболці та повернув її тренеру Беніну. Рор зізнався, що чекав на це близько пів години, але не вважав таку затримку серйозною проблемою.

Мессі попрощався зі збірною Аргентини

Матч проти Беніну став особливим для Ліонеля Мессі, який офіційно попрощався з міжнародною кар’єрою після понад 20 років виступів за національну команду.

Володар восьми "Золотих м'ячів" допоміг аргентинцям здобути перемогу, віддавши дві результативні передачі та реалізувавши пенальті. Цей гол став для нападника 126-м у футболці збірної Аргентини.

Мессі є одним із найуспішніших футболістів в історії національної команди. У 2022 році він привів Аргентину до перемоги на чемпіонаті світу в Катарі, а також вигравав Кубок Америки.

Нагадаємо, Мессі у своєму прощальному матчі за збірну отримав жовту та червону картки.