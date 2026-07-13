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Sport News 24 Футбол "Франція без французів": у збірній відповіли колишньому прем'єру Іспанії на нахабну заяву
13 липня, 11:50
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"Франція без французів": у збірній відповіли колишньому прем'єру Іспанії на нахабну заяву

Андрій Олійник

Суперники французької команди на Мундіалі продовжують використовувати тему мігрантів та натуралізації для психологічного тиску. Після парагвайців на походження гравців "Ле Бльо" вказав і колишній очільник іспанського уряду.

Маріано Рахой заявив, що "Франція має надзвичайно сильний склад – але без французів". У команді Дідьє Дешама цей коментар викликав очікуване обурення, пише 24 Канал.

Як відповіли колишньому іспанському прем'єру про походження гравців у збірній Франції?

Це вже не вперше проти Франції використовують натяки на походження футболістів з колишніх французьких колоній: "несправжнім французом" назвала Кіліана Мбаппе парагвайська сенаторка Селесте Амарілья, а легендарний голкіпер Хосе Луїс Чілаверт заявив, що його збірній довелося грати з "африканською командою".

У Федерації футболу Франції наголосили: із 26 гравців заявки на чемпіонат світу 23 були народжені саме на території республіки. А ті троє, які народилися за кордоном, також є французами за національністю і громадянством. 

Що говорять в мережі про скандал між Іспанією і Францією?

В інтернеті до заяви Маріано Рахоя поставилися агресивно: політику нагадали, що збірна Іспанії також не складається на 100% із етнічних іспанців.

Наприклад, головна зірка команди Ламін Ямаль – насправді марокканець. А захисник Емерік Ляпорт узагалі француз. 

Гостре протистояння між Іспанією і Францією у півфіналі чемпіонату світу відбудеться 14 липня о 22:00 за київським часом. До речі, в цей день Франція відзначатиме національне свято – День взяття Бастилії.

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