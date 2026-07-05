Збірна Мексики повернула блогеру годинники на 1 мільйон доларів через правила ФІФА

Після перемоги над Еквадором в 1/16 фіналу чемпіонату світу футболісти та тренерський штаб збірної Мексики отримали несподівані подарунки від популярного ютубера Stevewilldoit. Блогер розщедрився, адже виграв пристойну суму, поставивши на успіх господарки Мундіалю.

Проте тішилися презентам гравці та штаб команди недовго. Вони змушені були усе повернути, щоб не мати проблем з ФІФА, аж до дискваліфікації зі змагань, пише 24 Канал.

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Що сталося зі збірною Мексики на Мундіалі?

Відомий створювач контенту Стівен Делеонардіс, відомий на ютубі як Stevewilldoit, вирішив віддячити команді Мексики за те, що поставив на їхню перемогу над Еквадором 2 мільйони доларів і отримав пристойний виграш.

Блогер презентував усім футболістам та членам тренерського штабу годинники Rolex загальною вартістю близько 1 мільйона в американській валюті. Мексиканцям такий крок дуже сподобався: вони навіть попідкидали ютубера у повітря, як це роблять з тренерами після перемоги.

Але радість від розкішних подарунків швидко закінчилась. Виявляється, кодекс етики ФІФА прямо забороняє футболістам отримувати коштовні призи та подарунки, які мають "більш ніж символічну вартість". За порушення цієї норми загрожують санкції – від штрафів до навіть дискваліфікації з турнірів під егідою організації.

Від гріха подалі у мексиканській федерації вирішили повернути усі годинники та підкреслили у своїй заяві, що блогер робив подарунки з власної ініціативи.

Скільки Мексика вже заробила на Мундіалі?

Сильно засмучуватись футболістам і тренерам мексиканської збірної не варто – насправді на домашньому чемпіонаті світу вони вже заробили призових у 15 разів більше, ніж вартість годинників.

Саме 15 мільйонів доларів становить виплата ФІФА для команд, які досягли стадії 1/8 фіналу. І це не рахуючи тих 10,5 мільйонів, які отримав кожен учасник турніру, незалежно від результатів, просто за факт виходу у фінальну частину.

Якщо мексиканцям вдасться обіграти збірну Англії і потрапити до чвертьфіналу, то їхні призові складуть вже мінімум 19 мільйонів доларів. На чемпіона світу чекає чек на суму 50 мільйонів в американській валюті.