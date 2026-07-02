"Немає жодного гравця": чемпіон світу знищив свою збірну після вильоту з Мундіаля

Збірна Німеччини зазнала гучного фіаско на чемпіонаті світу, поступившись у плей-оф Парагваю. Легендарний хавбек Бундестім знайшов пояснення провалу своїх співвітчизників.

Тоні Кроос завершив кар'єру після Євро-2024 у статусі неперевершеного плеймейкера та майстра гри у центрі поля. Після нього у новому поколінні німецьких футболістів поки так і не знайшлося подібного таланту, розповідає 24 Канал.

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Що сказав Кроос про провал Німеччини?

Поки більшість німецьких коментаторів та експертів в першу чергу звинувачують у жахливих результатах національної збірної тренера Юліана Нагельсманна, Тоні Кроос вважає, що потрібно звернути увагу на рівень футболістів.

На думку ексхавбека, у Бундестім наразі немає жодного гравця світового класу. Є ті, хто має такий потенціал, але поки його не реалізував. Натомість саме футболісти екстракласу вирішують долю матчів чемпіонату світу, про що свідчить таблиця найкращих бомбардирів – її очолюють справжні світові зірки: Ліонель Мессі, Кіліан Мбаппе, Ерлінг Голанд та Гаррі Кейн.

Кроос пригадав, що на турнірах за його участі завжди було відчуття, що німецька збірна "може перейти на підвищену передачу", додати у критичний момент. Але з нинішнім складом Бундестім такого ефекту немає, команда не здатна стрибнути вище.

Колишній лідер Баварії, Реала та збірної сумно констатував, що сильнішими за Парагвай німці цього разу були хіба що у своїх думках, але не на футбольному полі.

Які досягнення має Тоні Кроос?

У 2014 році в Бразилії Кроос став частиною золотої збірної Німеччини, яка у півфіналі знищила господарів Мундіалю 7:1, а у фіналі в екстратаймі обіграла Аргентину і взяла трофей.

Кроос – шестиразовий переможець Ліги чемпіонів: 1 раз з Баварією і 5 разів у складі Реала.