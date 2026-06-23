Збірна Норвегії у яскравому стилі здобула дві перемоги у стартових турах та гарантувала собі місце у плей-оф. Але це лише одна з небагатьох причин, чому ця північна країна надовго запам’ятається своїм виступом, пише 24 Канал.

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"Viking Row": як з'явився символ підтримки збірної?

Усі три матчі групового етапу для норвезької національної команди припадають на Східне узбережжя США: два у Бостоні та ще один у штаті Нью-Джерсі. Саме у ці міста фанати збірної припливли як їх предки – вікінги. Уже протягом перших двох турів чемпіонату вірусним в інтернеті став спосіб підтримки та святкування голів від норвезьких фанатів, який називається "Viking Row".

Виконання "Viking Row" на Тайм Сквер у Нью-Йорку: дивіться відео

Ролики подібного способу підтримки Норвегії у минулі 12 днів ми спостерігали не лише з найпопулярнішої вулиці Нью-Йорка, а й у громадському транспорті США, на стадіонах, у торгових центрах і навіть у парламенті Норвегії.

Для скандинавської країни це не просто креативний спосіб виразити підтримку своїм спортсменам – "Viking Row" має давній історичний підтекст.

Подібний вид греблі дійсно йде з часів славних предків норвежців вікінгів, а його поява могла зародитись понад тисячу років тому.

Збірна Норвегії разом із фанатами святкує перемогу над Сенегалом: дивіться відео

Багато завоювань вікінгів впродовж VIII – XII відбулись завдяки використанню спеціальних довгих парусних човнів – дракарів. Вони могли вміщувати до ста воїнів, аналогічних сучасним піхотинцям.

Видання warfarehistorynetwork.com пояснює, що під час плавання на таких довгих човнах у мілководді, річках чи під час наближення до берега дуже часто вітрила спускали для кращого маскування. У такі моменти вікінги починали ритмічно гребти в унісон одне одному, щоб пришвидшити рух та подальшу висадку перед атакою. Так і зародилась техніка "Viking Row".

До речі діставались тодішні скандинави й до території, де зараз їхні потомки грають у футбол. Але правдивої інформації про результати їх набігів у цій місцевості наразі немає.

Як футболісти тримають зв’язок з батьківщиною під час ЧС-26?

Історична тематика супроводжує увесь шлях Голанда і компанії під час підготовки та участі у турнірі. І так, прибули до США норвежці за допомогою сучасного нині авіасполучення. Проте, перед стартом чемпіонату місцеву збірну вирішили додатково зарядити пам’яттю про предків.

Поки левова частина команд робила стандартні командні фото перед вирушенням на ЧС, норвежці перетворились у вікінгів. Хоч і для фотосесії.



Ерлінг Голанд та Мартін Едегор на командному знімку / Фото: Instagram/433

Щоправда, згадка про рідний дім залишились не тільки в об’єктивах фотоапаратів. У Норвегії вирішили, що до США має прибути велика кількість їх провізії – понад одну тонну. До списку продукції, яку адміністрація команди привезла із собою потрапили: атлантичний лосось, біла риба, традиційний норвезький сир бруност, а також тисячі апельсинів.

Головна ідея цього полягає у забезпеченні спортсменам правильного харчування на період проведення турніру, повідомило видання AS.

Як норвежці переписують власну історію?

Перемога над Сенегалом вивела цю європейську збірну у плей-оф, який цьогоріч вміщуватиме 32 команди. Раніше Норвегія уже виходила до плей-оф. Сталось це у 1998-му, коли команда потрапляла у 1/8 фіналу. Тож до історичного чвертьфіналу підопічним Столе Сольбаккена потрібно подолати ще щонайменше два етапи.

Найкращим у національній історії уже став 25-річний форвард Ерлінг Голанд. У матчах проти Іраку та Сенегалу нападник відзначився двома дублями. Один з лідерів списку бомбардирів ЧС-26 Голанд відтепер став найкращим норвезьким бомбардиром на Мундіалях.

До нього такий статус мав К'єтіль Рекдаль, який забив по одному м’ячу на чемпіонатах 1994-го та 1998 років. Один з цих голів відбувся на американській землі – у Вашингтоні, одному з міст проведення ЧС-94.

Як ця збірна Норвегії пов’язана з колишніми успіхами?

Цього разу, на турнірі у США, роль основних футболістів відігрують Ерлінг Голанд та Александр Серлот, а на заміну виходить Крістіан Торстведт.

Коли 32 роки тому Сполученні Штати одноосібно приймали чемпіонат світу кольори Норвегії захищали Альф-Інге Голанд, Йоран Серлот і Ерік Торстведт – батьки нинішніх збірників.

Зазначимо, що чотирма роками пізніше, у 1998-му, жодного з трьох батьків сучасних футболістів не було у заявці команди на французький Мундіаль. Проте, тоді до 1/8 фіналу доходив півзахисник Столе Сольбаккен – нинішній головний тренер збірної.



Футболіст Столе Сольбаккен та головний тренер збірної Норвегії на ЧС-98 Егіл Ольсен / Фото: ntb.no

У Франції він відіграв у чотирьох поєдинках з п’яти. Тричі з’являвся у стартовому складі, але не записав до свого активу результативних дій.

ЧС-26: що далі для збірної Норвегії?

У фінальному раунді групового етапу, який відбудеться 26 червня, Норвегія та Франція зійдуться у прямому протистоянні за перше місце в групі I.

Для першого місця у групі Норвегії потрібна лише перемога. У такому випадку вони зіграють в 1/16 фіналу з однією з третіх команд. Нічия або поразка виведе скандинавів на суперника, який посяде другу позицію у квартеті E (Кот-д’Івуар, Еквадор або Кюрасао).