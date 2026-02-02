"Відсторонення було марним": ФІФА хоче повернути збірну Росії до футбольних турнірів

Президент ФІФА Джанні Інфантіно відомий своїм лояльним ставленням до Росії та її керівника Володимира Путіна. Футбольний чиновник вчергове підтвердив це заявою щодо повернення росіян на міжнародну арену.

Інфантіно дав інтерв'ю журналістці Ялда Хакім, в якому розкритикував відсторонення Росії від турнірів під егідою УЄФА та ФІФА.

Що сказав президент ФІФА про Росію?

Як пише Sky News, президент ФІФА заявив, що "потрібно обов'язково" зняти з Росії заборону на участь у змаганнях клубів та збірних.

Інфантіно переконаний, що відсторонення, яке відбулося у 2022 році після початку повномасштабного вторгнення, "нічого не досягло, натомість створило ще більше розчарування та ненависті".

Знаєте, що допоможе? Щоб хлопці та дівчата з Росії грали у футбол в інших частинах Європи. Нам взагалі потрібно розглянути зміну до статуту, щоб ми більше ніколи не забороняли країнам грати у футбол лише через дії їхніх політичних лідерів,

– цинічно сказав Інфантіно.

Президент ФІФА додав, що це дозволяє "тримати лінії зв'язку відкритими", а також закликав ніколи не бойкотувати змагання, бо "у розділеному та агресивному світі потрібно, щоб люди десь об'єднувалися спільними емоціями".

