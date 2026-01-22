Травма на користь збірної України: хто не зіграє за Швецію в плей-оф відбору на Мундіаль

Суперник збірної України у стикових матчах за право виходу на чемпіонат світу з футболу 2026 року команда Швеції знову зазнала кадрової втрати. Окрім Александра Ісака, скандинави не зможуть розраховувати на молоду зірку.

Матч Тоттенгема у Лізі чемпіонів проти Боруссії Дортмунд завершився не лише перемогою 2:0, але й травмою ключового хавбека. Гравець ніяк не встигне відновитися до березня, пише шведське видання Fotbollskanalen.

Хто не зіграє проти України у плей-оф відбору на чемпіонат світу?

Лукас Бергвалль був замінений на 62-ій хвилині гри через ушкодження. Огляд лікарів дав невтішний для хавбека результат: він не зможе виходити на поле щонайменше упродовж 2-3 місяців.

Як пише Give Me Sport, Бергвалль став одним із головних виконавців центра поля у Тоттенгемі після переходу з Юргордена у 2024 році. Так само регулярно він грав під керівництвом нового коуча лондонців Томаса Франка, пропустивши лише 7 з 33 матчів.

У збірній Швеції Бергвалль не є постійним гравцем стартової одинадцятки, зокрема через свою травматичність. Проте наставник скандинавів Грем Поттер, безумовно, планував викликати півзахисника на матч з Україною.

Яка кадрова ситуація у збірної Швеції?