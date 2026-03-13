Про причину відмови повідомило видання Przeglad Sportowy. Нею стала насиченість календарного року в угорській збірній.
Чому Угорщина відмовилася грати з Росією?
Раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто висловлювався щодо можливого повернення збірної Росії до європейських змагань.
Було б чудово, якби російські футбольні команди знову могли брати участь у європейських змаганнях. Сподіваюся, УЄФА перегляне своє рішення,
– сказав Сіярто.
Та попри таку позицію, збірна Угорщини все ж відмовилася від матчу з російською командою, пояснивши це насиченим календарем ігор.
Речник збірної Угорщини Герго Сабо сказав, що на даний момент матч проти збірної Росії неможливий. Він пояснив, що команда вже оголосила матчі на березень і червень, а у вересні, жовтні та листопаді заплановані поєдинки Ліги націй.
Тому наш календар на цей рік вже повністю заповнений, тому немає жодних шансів, що це станеться. Ми ще нічого не знаємо про календар на наступний рік – навіть чи будуть у нас товариські матчі,
– сказав він.
Що треба знати про Лігу націй?
Після жеребкування Ліги націй УЄФА збірна України з футболу гратиме проти збірних Угорщини, Грузії та Північної Ірландії.
Згідно з календарем UEFA, груповий етап турніру відбудеться восени 2026 року. Українська команда проведе шість матчів: перші два – наприкінці вересня, ще два – на початку жовтня, а завершальні поєдинки заплановані на середину листопада.
Переможець групи дивізіону B отримає підвищення до дивізіону A наступного розіграшу турніру, а також зберігатиме шанси на участь у плей-оф відбору до Чемпіонату Європи з футболу 2028 через систему Ліги націй.