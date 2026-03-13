О причине отказа сообщило издание Przeglad Sportowy. Ею стала насыщенность календарного года в венгерской сборной.

Почему Венгрия отказалась играть с Россией?

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто высказывался относительно возможного возвращения сборной России к европейским соревнованиям.

Было бы замечательно, если бы российские футбольные команды снова могли участвовать в европейских соревнованиях. Надеюсь, УЕФА пересмотрит свое решение,

– сказал Сийярто.

Но несмотря на такую позицию, сборная Венгрии все же отказалась от матча с российской командой, объяснив это насыщенным календарем игр.

Представитель сборной Венгрии Герго Сабо сказал, что на данный момент матч против сборной России невозможен. Он объяснил, что команда уже объявила матчи на март и июнь, а в сентябре, октябре и ноябре запланированы поединки Лиги наций.

Поэтому наш календарь на этот год уже полностью заполнен, поэтому нет никаких шансов, что это произойдет. Мы еще ничего не знаем о календаре на следующий год – даже будут ли у нас товарищеские матчи,

– сказал он.

