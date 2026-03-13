Суперники збірної України у Лізі націй відмовилися їхати до Росії на товариський матч

Росія запропонувала збірній Угорщини зіграти товариський матч. Угорська команда від цієї гри відмовилася, однак причина не така очевидна.

Про причину відмови повідомило видання Przeglad Sportowy. Нею стала насиченість календарного року в угорській збірній.

Чому Угорщина відмовилася грати з Росією?

Раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто висловлювався щодо можливого повернення збірної Росії до європейських змагань.

Було б чудово, якби російські футбольні команди знову могли брати участь у європейських змаганнях. Сподіваюся, УЄФА перегляне своє рішення,

– сказав Сіярто.

Та попри таку позицію, збірна Угорщини все ж відмовилася від матчу з російською командою, пояснивши це насиченим календарем ігор.

Речник збірної Угорщини Герго Сабо сказав, що на даний момент матч проти збірної Росії неможливий. Він пояснив, що команда вже оголосила матчі на березень і червень, а у вересні, жовтні та листопаді заплановані поєдинки Ліги націй.

Тому наш календар на цей рік вже повністю заповнений, тому немає жодних шансів, що це станеться. Ми ще нічого не знаємо про календар на наступний рік – навіть чи будуть у нас товариські матчі,

– сказав він.

