Збірна України U-20 виграла чемпіонат світу з хокею в дивізіоні 1В та вийшла до еліти

Молодіжна збірна України з хокею тріумфально завершила виступ на ЧС-2025 у дивізіоні 1В. Наша команда на одному диханні пройшла турнір та підвищилася у класі.

Японія – Україна 2:7 (0:2, 1:4, 1:1)

Шайби: 09:25 Євтехов (Здоровець, Сухицький) – 0:1, 12:49 Миронов (Куліков, Денисенко) – 0:2, 24:05 Гапоненко – 0:3, 25:11 Миронов (Денисенко, Куліков) – 0:4, 25:33 Байда (Шульга, Косарєв) – 0:5, 34:53 Ковува – 1:5, 39:48 Купріянов – 1:6, 51:00 Ішігакі (Морі) – 2:6, 56:59 Косарєв (Купріянов – більш) – 2:7

У вирішальному матчі на чемпіонаті світу U-20 у дивізіоні 1В збірна Україна зустрічалася з командою Японії. "Синьо-жовтим" достатньо було не програти суперникам в основний час, пише 24 Канал.

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Україна повернулася до еліти

Матч розпочався з рівної боротьби. Ба більше, голкіпер "синьо-жовтих" Олександр Левшин тричі рятував ворота після ударів японців. Поступово наша команда перехопила ініціативу та почала використовувати вільні зони.

Розпочав розгром Японії нападник Олексій Євтєхов. Після цього шайби у ворота суперника посипалися немов з рогу достатку. Результативними ударами відзначилися Миронов (двічі), Гапоненко, Байда, Купріянов та Косарєв. Японія відповіла лише двома шайбами.

Збірна України феєрично завершила свій виступ у дивізіоні 1В. Підопічні Андрія Срюбка здобули п'ять перемог у п'яти матчах ЧС проти Естонії (8:1), Польщі (3:0), Італії (6:5), Південної Кореї (5:2) та Японії (7:2).

Наша молодіжка підвищилася у другий за силою дивізіон 1А, де не грала з 2012 року. Зазначимо, що два останні роки Україна двічі зупинялася за крок від підвищення у класі, програючи у вирішальних матчах.