Перша медаль за рік: Україна сенсаційно виграла "золото" Кубка світу з артистичного плавання

Збірна України з артистичного плавання здобула першу за рік медаль на етапі Кубка світу у Парижі. Оновлений склад команди одразу приніс "золото" у командній акробатичній програмі.

Українки завершували виступи на французькому етапі змагань у командних стартах. Саме цей фінал став найуспішнішим для синхроністок у сезоні та приніс їм перемогу над головними конкурентками, пише "Суспільне Спорт".

Як виступила Україна?

У фіналі змагань з акробатичних груп збірна України набрала 212.4735 бала, що дозволило їй випередити Італію та Ізраїль і здобути золоту медаль.

Українська команда отримала одну з найвищих оцінок за складність програми, а також найкращий бал за виконання, що стало вирішальним у боротьбі за перше місце.

Перша нагорода за рік та успіх оновленого складу

Ця перемога стала для України першою медаллю на рівні Кубка світу з артистичного плавання за останній рік. Востаннє українки підіймалися на подіум у квітні 2025 року на етапі в Єгипті.

У Парижі команда виступала частково оновленим складом, до якого увійшли сестри Марія та Уляна Гринишини, Владислава Кочерба, Єлизавета Лимар, Дар’я Мошинська, Амелія Волинська, Марія Зачепа та Марія Здоровцова.



Українські синхроністки із золотими нагородами/ Фото з фейсбук-сторінки Федерації синхронного плавання України

Наступний етап Кубка світу відбудеться 1–3 травня у китайському Сіані, де українки спробують закріпити успіх і продовжити медальну серію.