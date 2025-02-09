Перша перемога на Іграх нескорених: збірна України з баскетболу обіграла Колумбію

Вже в перший день відкриття Ігор нескорених збірна України взяла участь у першому змаганні. Українці взяли участь у баскетболі на кріслах колісних.

У суботу, 8 лютого, у Ванкувері розпочалися Ігри нескорених-2025.Вже одразу після церемонії відкриття розпочалися перші змагання, пише 24 канал.

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Перша перемога України на турнірі

За результатами жеребу Україна потрапила в групу С разом з Колумбією, Великою Британією та командою з афганських воїнів.

Перший баскетбольний матч Україна зіграла з Колумбією. Гра складалася з двох чвертей по 10 хвилин у кожній. Ще у першій чверті Україна здобула перевагу, яку змогла втримати до кінця поєдинку.

Матч закінчився з рахунком 12:6 на користь збірної України.

Відзначимо, що наступний матч з Україна зіграє проти Афганістану. Він відбудеться 9 лютого о 18:20 за київським часом.