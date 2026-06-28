Шокували зірок НБА: збірна України з баскетболу вперше в історії перемогла Литву

Збірна України з баскетболу вперше в історії обіграла Литву. У контрольному матчі команда здолала одного з найсильніших суперників Європи з рахунком 96:92.

Українські баскетболісти здобули історичну перемогу в межах підготовки до кваліфікації чемпіонату світу-2027. Команда Айнарса Багатскіса у Шяуляї переграла збірну Литви, яка виступала з низкою зіркових виконавців, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Мобілізація баскетболістів та гра під обстрілами: інтерв'ю Сергія Ліщука про сенсаційний БК Рівне

Литва – Україна 92:96 (27:23, 28:32, 19:22, 18:19)

Цей успіх став першим для України над збірною Литви за всю історію протистоянь. У попередніх шести поєдинках, як товариських так і офіційних, українці поступалися супернику.

Найрезультативнішим у складі української команди став форвард Юти Джаз Святослав Михайлюк, який набрав 26 очок. Ще 24 бали до активу збірної записав Олександр Ковляр із чорногорської Будучності.

Попри статус контрольного матчу, литовці виступали далеко не експериментальним складом. На паркет вийшли представники НБА Матас Бузеліс (Чикаго Буллз), Йонас Валанчюнас (Денвер Наггетс) та Каспарас Якучіоніс (Маямі Хіт). Найрезультативнішим гравцем зустрічі став Ажуолас Тубеліс із Жальгіріса, який набрав 28 очок.

Вирішальні матчі вже на початку липня

Для української збірної ця перемога стала чудовою відповіддю після драматичної поразки Анголі (92:93) у попередньому спарингу.

Вже незабаром на команду чекають офіційні матчі відбору на чемпіонат світу. 2 липня українці зіграють проти Грузії, а 5 липня зустрінуться з Данією. Для виходу до вирішального раунду кваліфікації синьо-жовтим достатньо здобути одну перемогу у двох поєдинках.