Не тільки Маркевич: УАФ обрала двох тренерів для збірної України
- Сергія Реброва звільнено з посади головного тренера збірної України через невдалі результати команди.
- На посаду нового тренера збірної України розглядаються кандидатури Мирона Маркевича та італійця Андреа Мальдера.
Сергія Реброва було звільнено з посади головного тренера збірної України у середу, 22 квітня. Причиною стали невдалі результати команди, зокрема невихід на чемпіонат світу, а також низка інших поразок під його керівництвом.
Журналіст Дмитро Шпірко на ютуб-каналі "Взбірна" обговорив можливість призначення Мирона Маркевича головним тренером збірної України. Він також розповів про інших кандидатів, яких розглядають на цю посаду.
Хто може очолити збірну України?
Журналіст повідомив, що колишній головний тренер Маркевич готовий повернутися до керівництва збірною України.
Маркевич дуже хоче повернутися в збірну. Він хоче знову працювати там. Відчуває певну недосказаність у цій посаді. Він відчуває, що готовий до цієї роботи. Його тренерська кар'єра ще не завершена,
– зазначив Шпірко.
Наразі президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко розглядає дві потенційні кандидатури на посаду тренера національної збірної: окрім Маркевича, серед претендентів також італієць Андреа Мальдері.
Інший кандидат – Андреа Мальдера. Це людина, яка працювала з Андрієм Шевченком, коли той очолював "синьо-жовтих". Він був асистентом і величезний обсяг роботи виконував. Він теж кандидат,
– повідомив журналіст.
Кого бачить тренером збірної Йожеф Сабо?
Після відставки Реброва легендарний український тренер Сабо назвав єдиного кандидата у коментарі 24 Каналу, якого він вважає здатним очолити збірну – Мирона Маркевича.
Сабо підкреслив, що національній команді потрібен наставник із досвідом і чітким розумінням своєї роботи.
Сам же тренер відмовився від можливості повернення до тренерської діяльності, пояснивши це своїм віком. Він був головним тренером збірної України з 1996 по 1999 рік. За його керівництва команда не змогла пробитися на чемпіонат світу 1998 року та на Євро-2000.