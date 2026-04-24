Не тільки Маркевич: УАФ обрала двох тренерів для збірної України

Сергія Реброва було звільнено з посади головного тренера збірної України у середу, 22 квітня. Причиною стали невдалі результати команди, зокрема невихід на чемпіонат світу, а також низка інших поразок під його керівництвом.

Журналіст Дмитро Шпірко на ютуб-каналі "Взбірна" обговорив можливість призначення Мирона Маркевича головним тренером збірної України. Він також розповів про інших кандидатів, яких розглядають на цю посаду.

Хто може очолити збірну України?

Журналіст повідомив, що колишній головний тренер Маркевич готовий повернутися до керівництва збірною України.

Маркевич дуже хоче повернутися в збірну. Він хоче знову працювати там. Відчуває певну недосказаність у цій посаді. Він відчуває, що готовий до цієї роботи. Його тренерська кар'єра ще не завершена,

– зазначив Шпірко.

Наразі президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко розглядає дві потенційні кандидатури на посаду тренера національної збірної: окрім Маркевича, серед претендентів також італієць Андреа Мальдері.

Інший кандидат – Андреа Мальдера. Це людина, яка працювала з Андрієм Шевченком, коли той очолював "синьо-жовтих". Він був асистентом і величезний обсяг роботи виконував. Він теж кандидат,

– повідомив журналіст.

