Ребров обрав тренера для збірної України: джерело повідомило деталі

Сергія Реброва звільнили з посади головного тренера збірної України, але він залишився віцепрезидентом Української асоціації футболу. Тому він бере участь у пошуках нового наставника для команди.

Журналіст Ігор Бурбас висловився щодо ймовірного призначення Андреа Мальдери на посаду тренера збірної. Він додав, що Ребров віддавав перевагу Ігорю Йовичевичу.

Що сказав Бурбас про призначення нового тренера збірної?

Компромісним кандидатом на тренерську посаду виявився Андреа Мальдера. За словами Бурбаса, спочатку Ребров віддавав перевагу Йовичевичу, але ця кандидатура не отримала підтримки інших членів керівництва.

Олександр Шевченко хотів Мирона Маркевича, Андрій Шевченко ніби не був проти, але Ребров наполягав на Йовичевичі,

– зазначив Бурбас.

Водночас, Андреа Мальдера розглядався й як асистент.

Мені говорили, що Андрій Шевченко бачив у Мальдері більше здібностей саме для ролі асистента. Вони вже разом працювали, і Мальдера, при всій повазі, дуже класний спеціаліст – як асистент, як аналітик,

– додав він.

Чи очолить Маркевич збірну?

Поки УАФ не оголосила ім'я наступника Реброва, у ЗМІ активно обговорюють можливих кандидатів на вільну посаду. Одним із найбільш обговорюваних варіантів є Мирон Маркевич, екстренер Карпат, Металіста та Дніпра. Однак сам Маркевич заперечив чутки про будь-які пропозиції від УАФ.

Зі мною ні Андрій Шевченко, ні хтось із керівництва УАФ не зв'язувався. Я беру інформацію з преси, і мені нема чого коментувати. Я вважаю, що цю епопею потрібно швидше закінчувати. Часом доходить до смішного,

– сказав Маркевич.

Хто найімовірніше стане тренером збірної?

Наразі ж головним фаворитом на пост тренера збірної України став Андреа Мальдера.

Цікаво! Колишній гравець збірної України Євген Левченко в ексклюзивному коментарі для 24 Каналу зазначив, що Андреа Мадейра – це тренер, який здатний підняти рівень української збірної. Єдиним недоліком є те, що він завжди працював помічником, а це дещо інша роль.

Відомий журналіст Віктор Вацко повідомив, що італійський тренер, який працював у штабі Андрія Шевченка з 2016 по 2021 роки, може стати першим іноземцем на чолі української національної команди.