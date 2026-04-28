Перший тест для нового тренера: хто стане суперником збірної України

Після звільнення Сергія Реброва збірна України з футболу залишилася без головного тренера. Реброва відсторонили через серію невдалих матчів та невихід команди на чемпіонат світу.

Попри те, що наразі команда залишається без наставника та без участі у світовій першості, вже обговорюються потенційні суперники для товариських матчів. Як повідомляє TVP Sport, збірна України проведе спаринг із збірною Польщі.

Що відомо про товариський матч збірної України?

Матч відбудеться 31 травня у Вроцлаві, Польща, початок о 21:45.

Відомо, що польська збірна зіграє ще один товариський матч – 3 червня проти Нігерії у Варшаві. Крім того, з'явилися інформація, що потенційними суперниками можуть стати Косово, Туреччина, Люксембург, Грузія та Ізраїль.

Журналіст і коментатор Володимир Звєров раніше повідомляв, що збірна України також планує товариський матч з Данією.

Україна та Польща не кваліфікувалися на ЧС-2026, обидві команди програли Швеції у плей-оф.

Остання зустріч між цими збірними відбулася у червні 2024 року в рамках товариського поєдинку: Польща перемогла з рахунком 3:1. Серед голеадорів Польщі був етнічний українець Тарас Романчук, а також Себастьян Валукевич, Пйотр Зелінський. За збірну України забив Артем Довбик.

Хоча новина зникла з сайту TVP Sport, інформація досі доступна на порталі Fakt.

Новина про товариську гру зникла з сайту

Українська асоціація футболу поки що не оголошувала про товариські матчі та не підтверджувала і не спростовувала інформацію щодо можливих ігор з Польщею та Данією.

Однак представники Польської асоціації футболу висловилися щодо ймовірного проведення матчу.

Я думаю, що ми зіграємо з ними,

– сказали у Польській футбольній асоціації.

Як проходили минулі ігри між Україною та Польщею?

Польська та українська збірні зустрічалися на полі десять разів. Перевага в цих матчах на боці "біло-червоних": вони здобули п'ять перемог, двічі зіграли внічию та тричі програли. Різниця забитих і пропущених м'ячів становить 14:10 на користь польської команди.

