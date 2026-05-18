Мальдера назвав свій тренерський штаб у збірній України

Українська асоціація футболу разом із президентом Андрієм Шевченком представила нового головного тренера збірної України. Ця подія відбулася 18 травня у Будинку футболу.

Італієць Андреа Мальдера очолив збірну як головний тренер. Він також презентував свій тренерський штаб, повідомляє 24 Канал.

Хто увійшов у тренерський штаб Мальдери?

За словами Мальдери, разом із ним до збірної приєднається італієць Паскуале Каталано. Головний тренер назвав його своїм другом, із яким розділяє схожі футбольні ідеї та якому повністю довіряє.

Водночас наставник наголосив, що прагне оточити себе українськими фахівцями. Мальдера офіційно підтвердив, що до його команди увійде Тарас Степаненко.

Це людина, яку я тренував, людина, яка має надзвичайні цінності, яка надзвичайно прив'язана до українського футболу, розуміє цінність, яку несе в собі ця форма українського гравця. І мені дуже хотілося б, щоб він зміг передати ці цінності молодим гравцям,

– пояснив свій вибір головний тренер.

Також до штабу увійде Володимир Єзерський, який наразі працює з юнацькими збірними. Мальдера відзначив, що не працював із ним раніше, але багато чув про його високі людські та професійні якості.

Як Єзерський прокоментував призначення Мальдери?

Володимир Єзерський прокоментував своє призначення для Tribuna.com.

Розмова відбулася кілька днів тому, і зараз це офіційно підтверджено,

– зазначив Єзерський.

Він додав, що дуже радий приєднатися до штабу збірної.

Я чудово знаю Мальдеру, адже коли він п'ять років працював у штабі Шевченка, я паралельно очолював молодіжну збірну. Ми багато спілкувалися, і мені приємно, що такий сучасний тренер очолює національну команду. Його досвід допоможе розвитку як збірної, так і українського футболу,

– сказав тренер.

На запитання про свою роль у штабі він відповів: "Думаю, офіційна особа зможе більш детально це пояснити".

