Хто стане тренером збірної України з футболу: усі чутки та кандидати

Після проваленого відбору на чемпіонат світу збірна України з футболу залишилася без наставника. До червневих товариських матчів УАФ має визначитися, хто візьме на себе керівництво головною командою.

Новий коуч перевірить свої сили восени у Лізі націй, після чого перед ним постане завдання вивести команду на Євро-2028. 24 Канал зібрав усе, що потрібно знати про важливу мить в історії національної збірної.

Чому був звільнений Сергій Ребров?

Коуч, який працював у збірній з 2023 року, не зміг вперше в історії вивести "синьо-жовтих" на Мундіаль через сито плей-оф. Україна без шансів програла Швеції вже у півфіналі.

За час роботи Реброва активно критикували вболівальники через відсутність у команди характеру та яскравого ігрового почерку. Україна часто провалювала перші тайми, володіла м'ячем без реального просування до воріт суперника, припускалася дитячих помилок у захисті і не демонструвала налаштованість на боротьбу.

Сергій Ребров не зміг гідно виступити на Євро-2024, не підняв команду у дивізіон А в Лізі Націй і не перервав 20-річне очікування фанами повернення збірної на чемпіонат світу.

Хто кандидати на посаду головного тренера збірної?

У ЗМІ фігурували чимало імен, серед яких як визнані українські спеціалісти, так і закордонні фахівці, які вже мали зв'язки з українським футболом:

Мирон Маркевич

Олександр Шовковський

Руслан Ротань

Дмитро Михайленко

Паулу Фонсека

Ігор Йовічевич

Андреа Мальдера

Що відомо про призначення нового тренера збірної України?