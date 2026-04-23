Sport News 24 Футбол
23 квітня, 16:40
Оновлено - 16:42, 23 квітня

Хто стане тренером збірної України з футболу: усі чутки та кандидати

Андрій Олійник
Основні тези
  • Після провалу у відборі на чемпіонат світу Сергій Ребров був звільнений з посади тренера збірної України.
  • Серед кандидатів на нову посаду фігурують як українські спеціалісти, так і закордонні фахівці, зокрема Мирон Маркевич, Олександр Шовковський, Руслан Ротань та Паулу Фонсека.
Після проваленого відбору на чемпіонат світу збірна України з футболу залишилася без наставника. До червневих товариських матчів УАФ має визначитися, хто візьме на себе керівництво головною командою.

Новий коуч перевірить свої сили восени у Лізі націй, після чого перед ним постане завдання вивести команду на Євро-2028. 24 Канал зібрав усе, що потрібно знати про важливу мить в історії національної збірної.

Дивіться також Дебютанти Реброва: чи вдалося тренеру омолодити збірну більше, ніж Шевченку 

Чому був звільнений Сергій Ребров?

Коуч, який працював у збірній з 2023 року, не зміг вперше в історії вивести "синьо-жовтих" на Мундіаль через сито плей-оф. Україна без шансів програла Швеції вже у півфіналі.

За час роботи Реброва активно критикували вболівальники через відсутність у команди характеру та яскравого ігрового почерку. Україна часто провалювала перші тайми, володіла м'ячем без реального просування до воріт суперника, припускалася дитячих помилок у захисті і не демонструвала налаштованість на боротьбу.

Сергій Ребров не зміг гідно виступити на Євро-2024, не підняв команду у дивізіон А в Лізі Націй і не перервав 20-річне очікування фанами повернення збірної на чемпіонат світу. 

Хто кандидати на посаду головного тренера збірної?

У ЗМІ фігурували чимало імен, серед яких як визнані українські спеціалісти, так і закордонні фахівці, які вже мали зв'язки з українським футболом:

  • Мирон Маркевич
  • Олександр Шовковський
  • Руслан Ротань
  • Дмитро Михайленко
  • Паулу Фонсека
  • Ігор Йовічевич
  • Андреа Мальдера

Що відомо про призначення нового тренера збірної України?

 

Два реальні кандидати – інформація від ведучого УПЛ ТБ

Журналіст та ведучий УПЛ ТБ Дмитро Шпірко стверджує, що в УАФ реально розглядають тільки дві кандидатури – Мирона Маркевича та колишнього асистента Андрія Шевченка Андреа Мальдеру (на фото). Остаточне рішення ще не ухвалено.

Пов'язані теми:

Збірна України з футболу Футбол