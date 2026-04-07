Відомий інсайдер розкрив суму призових, які втратила збірна України через провал зі шведами

Українська асоціація футболу фінансово мотивувала гравців національної збірної вибороти путівку на чемпіонат світу. Невиконання поставленого завдання коштувало Сергію Реброву і футболістам чимало.

Призові було передбачено не лише за перемогу над Швецією і кимось із пари Польща – Албанія, але й за потрапляння у плей-оф. Про суми розповів журналіст і коментатор Віктор Вацко у своєму ютуб-проєкті.

Скільки призових мали отримали гравці збірної за потрапляння на Мундіаль?

За словами інсайдера, навіть за вихід у плей-оф збірній та тренерському штабу було виплачено кілька сотень тисяч доларів.

Натомість в разі успіху було обіцяно ще приємніший бонус.

За вихід у фінальну частину чемпіонату світу-2026 команда отримала б бонус у два мільйони євро. І я не знаю, я не розумію, в мене в голові не вкладається, яка їм мотивація потрібна. Футболка збірної, прапор, герб країни не мотивують, гроші не мотивують,

– здивувався Вацко.

Що відомо про відставку Сергія Реброва?

На тлі провалу у відборі все гостріше постає питання того, чи продовжить Сергій Ребров роботу у національній команді.

За інформацією проєкту "ТаТоТаке", коуч не має наміру добровільно йти у відставку. Попри його попередні заяви, контракт з УАФ діє до кінця липня, а не до початку літа. Ребров збирається допрацювати його до кінця, тобто керувати "синьо-жовтими" у червневих контрольних матчах.

Попередньо одним із суперників України може стати збірна Данії, яка теж не потрапила на чемпіонат світу. Також у Польщі озвучували ідею проведення турніру за участі збірних, які програли у плей-оф, включно з Італією та Україною.