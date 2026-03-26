У таборі збірної України помітили напис російською мовою

У четвер, 26 березня, відбудеться відбірковий матч на чемпіонат світу 2026 року між збірними України та Швеції. Окрім приємного очікування гри, стався й неприємний інцидент, пов'язаний із головною командою країни.

У відео ютуб-каналу "Трендець", присвяченому збірній України, показували тренувальну базу команди. Уважні глядачі помітили там напис російською мовою. Дивіться також Заявка збірної України: Ребров відсіяв трьох гравців на матч проти Швеції Який напис був помічений на базі збірної України? Під час екскурсії базою, у кімнаті з формами та фітнес-комплектами було помічено табличку з написом "фитнесс". Фанати та користувачі соцмереж були здивовані написом. Напис "фитнесс" на тренувальній базі збірної України / Фото скриншот з ютуб-каналу "Трендець" Що відомо про матч Україна – Швеція? Півфінальний матч плей‑оф відбору на чемпіонат світу‑2026 між збірними України та Швеції відбудеться 26 березня о 21:45 за київським часом на стадіоні "Сьютат де Валенсія" у Валенсії. Переможець цього поєдинку вийде у фінал плей‑оф та змагатиметься за путівку на мундіаль.

Трансляцію в Україні забезпечить Megogo, а суддівську бригаду очолить арбітр із Португалії.