Перший матч нового тренера: збірна України зіграє з Польщею

Україна отримає серйозну перевірку перед новим міжнародним циклом. "Синьо-жовті" наприкінці травня проведуть товариський матч проти Польщі у Вроцлаві.

Національна збірна України продовжує формувати календар контрольних поєдинків перед важливими офіційними турнірами. Після оголошення гри з Данією "синьо-жовті" підтвердили ще одну зустріч із сильним європейським суперником, повідомила УАФ у своєму телеграмі.

Що відомо про наступний матч збірної України?

31 травня збірна України зіграє товариський матч проти Польщі. Поєдинок відбудеться у Вроцлаві на стадіоні "Тарчинський Арена Вроцлав".

Ймовірно, ця зустріч стане першою для нового головного тренера національної команди. На цю посаду активно "сватають" італійця Андреа Мальдеру. Офіційно презентувати наставника мають 19 травня під час виконкому УАФ.

Раніше Українська асоціація футболу також повідомила про контрольний матч проти Данії, який запланований на 7 червня. Таким чином, збірна України проведе одразу два спаринги за короткий проміжок часу.

А вже восени "синьо-жовті стартують в Лізі націй, де гратимуть в дивізіоні В. Нашими суперниками стануть Угорщина, Грузія та Північна Ірландія.