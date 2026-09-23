"Є конкуренція, але вона здорова": розмова з Георгієм Єрмаковим про збірну, Ізраїль та одруження

Георгій Єрмаков вже вдруге поспіль отримує виклик до збірної України після того, як її очолив італієць Андреа Мальдера. 24 Канал поспілкувався з голкіпером про його перспективи у національній команді, досвід виступів в Ізраїлі, срібло УПЛ з Олександрією та особисте життя.

Георгій Єрмаков вже вдруге поспіль отримує виклик до збірної України після того, як її очолив італієць Андреа Мальдера. Голкіпер поки не мав ігрових хвилин, але в умовах найдовшого осіннього збору в історії одразу з чотирма матчами може отримати свій шанс.

На клубному рівні у 24-річного футболіста вже чимало досвіду, включно із закордонним. Киянин, який пройшов академію Шахтаря, влітку став футболістом Харкова після того, як пограв у чемпіонаті Ізраїлю.

24 Канал поспілкувався з голкіпером про його перспективи у національній команді, досвід виступів в Ізраїлі, срібло УПЛ з Олександрією та особисте життя.

Збірна України: атмосфера і конкуренція

Ви вже вдруге у таборі збірної України, звичайно ж, очікуєте на дебют. Як вас прийняли у команді?

Звичайно, дебютувати за національну збірну — це моя велика мета і мрія. Але я розумію, що все має прийти у свій час. Моє завдання зараз — на кожному тренуванні показувати максимум і бути готовим. У команді мене прийняли дуже добре. Тут чудова атмосфера, тому адаптуватися було легко.



Георгій Єрмаков у збірній України / фото УАФ

З іншими голкіперами відчуваєте конкуренцію чи тільки партнерство і підтримку?

Конкуренція, безумовно, є — у збірній інакше бути не може. Але вона здорова. Зрештою, у всіх нас одна мета — результат збірної України.

Чи складно тренуватися під орудою Рустама Худжамова?

З Рустамом працювати цікаво. Мені подобається, що він сам пройшов великий шлях як воротар і добре розуміє нашу позицію не тільки з тренерської точки зору. У нього є свої вимоги та підхід до роботи. У збірній загалом дуже високий рівень тренувань, тому кожна така робота йде тобі на користь.

Ліга Націй: налаштування

Чи мали ви розмову з Андреа Мальдерою?

Ні, особистої розмови не відбулось. Поки. Виклик до збірної — це показник того, що за мною стежать і бачать мою роботу. А далі все залежить від мене. Треба доводити на кожному тренуванні.



Лігу Націй іноді називають товариським, несерйозним турніром. А як вам формат і суперники по групі?

Я взагалі не дуже розумію, як матч збірної можна називати товариським чи несерйозним. Коли ти граєш за Україну, ти в будь-якому матчі хочеш перемагати.

Чемпіонат Ізраїлю: знову футбол під час війни

Ви виступали у чемпіонаті Ізраїлю, екзотичному для українських вболівальників. Чим відрізняється футбол там від нашого?

В Ізраїлі футбол більш емоційний та відкритий. Там дуже гаряча атмосфера на стадіонах, вболівальники живуть футболом. Сам чемпіонат досить інтенсивний, багато команд намагаються грати вперед, тому для мене це був хороший досвід.



Георгій Єрмаков у Маккабі / фото ФК Маккабі Хайфа

Чи почувалися ви в безпеці, враховуючи, що там, як і в Україні, точилася війна?

Щодо війни — звичайно, були моменти, коли було неспокійно. Були тривоги, були різні ситуації. Але, на жаль, як українець ти вже розумієш, як поводитися в таких умовах. Дотримуєшся правил безпеки й продовжуєш жити та працювати. Хоча до війни, думаю, неможливо по-справжньому звикнути.

Срібло УПЛ: Олександрія переписала історію

Ви один з творців історичного успіху Олександрії, яка здобула срібло чемпіонату України. Завдяки чому вдалося стрибнути так високо?

Той сезон назавжди залишиться для мене особливим. Думаю, наш головний секрет був у команді. У нас був дуже сильний колектив, правильна атмосфера всередині, чіткі вимоги тренерського штабу і величезне бажання довести, що ми можемо боротися з найкращими.

Ми не дивилися занадто далеко вперед. Намагалися рухатися від матчу до матчу, і в якийсь момент зрозуміли, що можемо зробити щось справді історичне. Срібні медалі стали результатом великої роботи всіх людей у клубі.

Чи прикро вам бачити, що Олександрія на наступний сезон одразу ж вилетіла і тепер грає тільки у Першій лізі?

Я був розчарований, коли Олександрія вилетіла до Першої ліги. Там залишилося багато людей, яких я знаю і поважаю. У мене з цим клубом пов’язано багато хороших спогадів. Сподіваюся, команда зможе якомога швидше повернутися до Премʼєр-ліги, де вона заслуговує бути.

Перехід у Харків: новий виклик

Цього літа ви стали гравцем Харкова. Чи були у вас інші варіанти? Чому обрали саме цей клуб?

Була зацікавленість зі сторони інших клубів. З Харковом я відчув конкретну зацікавленість і зрозумів, чого від мене очікують. Мені сподобалися амбіції клубу та бачення нашої співпраці. Тому після всіх розмов я вирішив, що на цьому етапі кар’єри це правильний крок для мене.

Весілля посеред сезону

Вітаємо з одруженням! Чому вирішили оформити стосунки посеред сезону, а не влітку?

Дякую! Насправді ми не прив’язували це до футбольного календаря. Для нас це було особисте рішення і важливий момент у житті. Коли зрозуміли, що хочемо це зробити саме зараз, не бачили сенсу переносити лише тому, що триває сезон. Звичайно, у футболі завжди непросто знайти ідеальний момент: матчі, збори, тренування, переїзди. Тому ми просто обрали дату, яка нам підходила, і зробили цей день особливим для нас. Я дуже щасливий, що ми прийняли саме таке рішення





В мережі почали писати, що ваша дружина брала участь у "Холостяку", хоча це виявилося не так. Як ви обидва на це відреагували?

Ми посміялися. Напевно, це найкраща реакція. Дружина теж сприйняла це з гумором. Коли ти точно знаєш, що це вигадка, складно серйозно на таке реагувати.