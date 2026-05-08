Збірна України з хокею перемогла Японію і зберегла шанси на вихід в "еліту"

Збірна України здобула надважливу перемогу над Японією на чемпіонаті світу в Дивізіоні IA. "Синьо-жовті" виграли 3:1 та продовжують боротьбу за підвищення в класі.

Українська команда провела завершальний матч турніру, де права на помилку фактично не було. Підопічні Дмитра Христича взяли три очки та залишилися серед претендентів на вихід до хокейної еліти, повідомляє 24 Канал.

Як розгорталася гра?

Матч проти збірної Японії розпочався нервово – українці першими пропустили. Однак ще у дебютному періоді "синьо-жовті" перехопили ініціативу і закинули три шайби. Відзначилися Олександр Пересунько, Олексій Дахновський та Даниїл Трахт.

Японці, попри статус атусайдера, майже вдвічі переважали Україну по кидках. Голкіпер "синьо-жовтих" виконав удвічі більше сейвів. Однак підопічні Дмитра Христича втримали перевагу і перемогли 3:1.

Шанси на історичне повернення залишаються

Завдяки цьому успіху збірна України зберегла реальні шанси поборотися за одне з двох місць, які дають право піднятися до топдивізіону світового хокею. Українцям тепер треба сподіватися, що Польща втратить очки у матчі проти Литви. Ця гра розпочнеться сьогодні о 20:30.

Збірна Литви буде вмотивована, адже навіть 1 очко (поразка в овертаймі чи серії булітів) проти Польщі збереже їх в групі А Дивізіону I.

Навіть у разі перемоги поляків, вони зрівняються з нашою командою за кількістю очок, однак матимуть перевагу в особистих зустрічах.

Першою командою, яка підвищилася в класі, став Казахстан.