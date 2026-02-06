Україна оголосила чоловічий склад на олімпійську естафету: хто боротиметься за медаль в біатлоні
- На зимових Олімпійських іграх-2026 чоловічу збірну України з біатлону у змішаній естафеті представлять Дмитро Підручний та Віталій Мандзин.
- Дмитро Підручний виступить на першому етапі, а Віталій Мандзин — на другому, обидва є провідними біатлоністами України в цьому сезоні.
У неділю, 8 лютого, на Олімпійських іграх розпочнеться біатлонна програма. Збірна України оголосила склад на першу гонку.
За інформацією Biathlonnews, першу біатлонну гонку на Олімпіаді розпочнуть лідери команди Дмитро Підручний та Віталій Мандзин. Вони виступлять у змішаній естафеті.
Як стартуватимуть українці у змішаній естафеті?
Підручний досвідчений лідер команди, а Мандзин найуспішніший біатлоніст збірної у цьому сезоні.
Дмитро виступить на першому етапі, тоді як Віталій бігтиме другий етап естафети.
Старший тренер жіночої збірної України з біатлону Микола Зоц ще остаточно не визначився зі складом.
Основні здобутки Підручного та Мандзина
Віталій Мандзин наразі посідає 27 місце у загальному заліку Кубка світу з біатлону. Найвищий результат гонщик показав в одиночній змішаній естафеті, посівши 5 місце у чеському Нове Место. Топ-результат в індивідуальних змаганнях – 15 місце у спринтерській гонці в німецькому Оберхофі.
Як пише biathlon.com.ua, Дмитро Підручний нині замикає Топ-50 світового біатлонного рейтингу. У 2019 році він став чемпіоном світу в гонці переслідування у шведському Остерсунді.
Українські біатлоністи на Олімпіаді-2026
- На зимових Олімпійських іграх-2026 Україну в біатлоні представлятимуть 10 спортсменів.
- Основу чоловічої збірної складають Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Антон Дудченко, Богдан Борковський і Тарас Лесюк.
- У жіночій команді – Христина Дмитренко, Дарина Чалик, Олена Городна, Олександра Меркушина та Юля Джима.
- Троє біатлоністів потрапили до резервного списку – Анастасія Меркушина, Валерія Дмитренко та Богдан Цимбал.
- Біатлонні змагання Олімпіади-2026 відбудуться в Антгольц-Антерсельві, де українські спортсмени регулярно виступають на етапах Кубка світу.