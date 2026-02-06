Україна оголосила чоловічий склад на олімпійську естафету: хто боротиметься за медаль в біатлоні

У неділю, 8 лютого, на Олімпійських іграх розпочнеться біатлонна програма. Збірна України оголосила склад на першу гонку.

За інформацією Biathlonnews, першу біатлонну гонку на Олімпіаді розпочнуть лідери команди Дмитро Підручний та Віталій Мандзин. Вони виступлять у змішаній естафеті.

Як стартуватимуть українці у змішаній естафеті?

Підручний досвідчений лідер команди, а Мандзин найуспішніший біатлоніст збірної у цьому сезоні.

Дмитро виступить на першому етапі, тоді як Віталій бігтиме другий етап естафети.

Старший тренер жіночої збірної України з біатлону Микола Зоц ще остаточно не визначився зі складом.

Основні здобутки Підручного та Мандзина

Віталій Мандзин наразі посідає 27 місце у загальному заліку Кубка світу з біатлону. Найвищий результат гонщик показав в одиночній змішаній естафеті, посівши 5 місце у чеському Нове Место. Топ-результат в індивідуальних змаганнях – 15 місце у спринтерській гонці в німецькому Оберхофі.

Як пише biathlon.com.ua, Дмитро Підручний нині замикає Топ-50 світового біатлонного рейтингу. У 2019 році він став чемпіоном світу в гонці переслідування у шведському Остерсунді.

Українські біатлоністи на Олімпіаді-2026