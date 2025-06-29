Скандал на Євро з легкої атлетики: Збірну України дискваліфікували та залишили без очок

На чемпіонаті Європи-2025 з командної легкої атлетики відбувся другий змагальний день. В його межах пройшли фінальні забіги в естафеті 4×100 метрів.

Україну представляли 4 легкоатлети. Серед них Олександр Сосновенко, Олександр Соколов, Дмитро Янчук та Ілля Попов, пише 24 канал з посиланням на Суспільне Спорт.

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Що сталося на турнірі

Збірна України показала четвертий результат, фінішувавши з найкращим часом у поточному сезоні, а саме 39,10 секунди. Однак невдовзі результат анулювали через порушення правил.

Українська команда отримала дискваліфікацію через технічну помилку на третьому етапі естафети. Дмитро Янчук перетнув межі своєї доріжки та зайшов на іншу, де в той момент біг представник Швейцарії.

Через це порушення збірна України не отримала жодного очка в загальний залік.

Відзначимо, що перемогу у змаганнях здобула збірна Нідерландів. Зі своїм результатом вони встановили рекорд командної континентальної першості.